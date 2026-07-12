巴威走了恢復夏季天氣型態！高溫上看36度 明、後天南部降雨機率大

巴威颱風遠離，但明、後南方水氣北移、水氣多，中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周中部以北、南部及東南部有局部大雨或短延時豪雨，午後也要注意雷陣雨；另外，今天起各地恢復夏季天氣型態，未來1周高溫上看36度，東南部甚至會有焚風發生。

張承傳說，明、後（13、14日）2天南部水氣北移，南部水氣較多，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，夜晚、上午也有零星降雨。

明（13日）午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨，東南部、恆春半島有局部較大雨勢；周二（14日）午後北部有短延時大雨或豪雨發生機率。

周三至周日（15至19日）受到西南風至南風環境風場影響，南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。

溫度部分，張承傳指出，巴威颱風遠離，各地恢復夏季天氣型態，未來1周各地高溫約32至35度，其中，周三、周四東南部有焚風發生機率，局部地區高溫甚至上看36度。

但前中央氣象局長鄭明典指出，今下午4時內湖高溫達39度，在濕度沒有特別低的情況下值得存疑。根據氣象署資料，今天最高溫出現在下午3時30分的台北內湖39.4度，其次為新北市三峽38.4度，花蓮達谷寮37.6度。

張承傳說明，今天環境風場為西南風，北部位於背風面，沉降增溫較為明顯，台北不少地區都出現36度以上高溫。而內湖測站位於屋頂，且周邊為水泥地，在特殊環境加成下，出現39.4度高溫算正常，過去也曾出現類似狀況。

張承傳也提及，目前南海為低壓帶，關島附近有低壓發展跡象，預計後半周可能有進一步發展機會，但後續仍須持續觀察；另明、後天適逢年度大潮，西南部及東南部沿海須留意水位偏高情形。