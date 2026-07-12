快訊

巴威走了恢復夏季天氣型態！高溫上看36度 這2天南部降雨機率大

張菲騎重機亂入「綜藝大集合」？真相曝光全場傻眼

男吃溪石斑魚卵中毒！ 醫警告「劇毒無比」煮熟也沒用 全球無特效解藥

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威走了恢復夏季天氣型態！高溫上看36度 明、後天南部降雨機率大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明、後2天南部降雨機率增加，但高溫仍上看36度。聯合報系資料照
明、後2天南部降雨機率增加，但高溫仍上看36度。聯合報系資料照

巴威颱風遠離，但明、後南方水氣北移、水氣多，中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周中部以北、南部及東南部有局部大雨或短延時豪雨，午後也要注意雷陣雨；另外，今天起各地恢復夏季天氣型態，未來1周高溫上看36度，東南部甚至會有焚風發生。

張承傳說，明、後（13、14日）2天南部水氣北移，南部水氣較多，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，夜晚、上午也有零星降雨。

明（13日）午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨，東南部、恆春半島有局部較大雨勢；周二（14日）午後北部有短延時大雨或豪雨發生機率。

周三至周日（15至19日）受到西南風至南風環境風場影響，南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。

溫度部分，張承傳指出，巴威颱風遠離，各地恢復夏季天氣型態，未來1周各地高溫約32至35度，其中，周三、周四東南部有焚風發生機率，局部地區高溫甚至上看36度。

但前中央氣象局長鄭明典指出，今下午4時內湖高溫達39度，在濕度沒有特別低的情況下值得存疑。根據氣象署資料，今天最高溫出現在下午3時30分的台北內湖39.4度，其次為新北市三峽38.4度，花蓮達谷寮37.6度。

張承傳說明，今天環境風場為西南風，北部位於背風面，沉降增溫較為明顯，台北不少地區都出現36度以上高溫。而內湖測站位於屋頂，且周邊為水泥地，在特殊環境加成下，出現39.4度高溫算正常，過去也曾出現類似狀況。

張承傳也提及，目前南海為低壓帶，關島附近有低壓發展跡象，預計後半周可能有進一步發展機會，但後續仍須持續觀察；另明、後天適逢年度大潮，西南部及東南部沿海須留意水位偏高情形。

高溫 巴威颱風

延伸閱讀

未來一周全台水氣多 氣象署：南部東南部不定時雨其他地區午後雷陣雨

北部考生注意！分科明登場「防午後大雨或豪雨」 14日北部仍有大雨

差點變另一個故事！巴威颱風最後關頭北拐 氣象署：未來一周全台仍灌雨

中颱巴威今晨5時30分海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮納警戒範圍

相關新聞

巴威走了恢復夏季天氣型態！高溫上看36度 明、後天南部降雨機率大

巴威颱風遠離，但明、後南方水氣北移、水氣多，中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周中部以北、南部及東南部有局部大雨或短延時豪雨，午後也要注意雷陣雨；另外，今天起各地恢復夏季天氣型態，未來1周高溫上看36度，東南部甚至會有焚風發生。

承父志深耕高雄醫療…阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世 享壽88歲

高雄阮綜合醫院第二代、董事長阮仲洲於11日辭世，享壽88歲，家屬預定19日舉行告別式。阮仲洲接棒父親阮朝英成為繼任院長及董事長，長年投入臨床醫療與醫院經營，帶領醫院發展，見證這家高雄老字號醫院走過80年歷史，在南台灣醫界具有重要地位。

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

強烈颱風巴威肆虐全台，桃園國際機場因受到強風豪雨的劇烈影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班被迫全數取消，航廈內空蕩無人，更創下歷史罕見「零起降、零出入境」的紀錄。不過，隨著颱風逐漸遠離，清晨起大批航班已陸續重啟，航空粉專「飛翔鼎申－航空新訊」更貼出驚人的飛行雷達圖示警，直言現在各地飛機正鋪天蓋地朝桃園機場湧來，真正的航空業考驗才剛開始。

北部考生注意！分科明登場「防午後大雨或豪雨」 14日北部仍有大雨

分科測驗將於明天及14日舉行。氣象署提醒，受南方水氣北移影響，明天中部以北地區午後防局部大雨或豪雨，14日降雨範圍稍減，...

影／全國第一人！南投鹿農躋身百大青農 「養鹿13年」拚出新傳奇

南投縣今年有13名青年農民獲選農業部百大青農，其中上林鹿園林明宏傳承家族養水鹿，導入系統化管理，推動友善飼養、循環農業及食農教育，積極推動產業轉型，連續多年獲選全國優良鹿場，更是國內養鹿產業入選百大青農的第一人。

萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 居民可返家但須隨時撤離

巴威颱風遠離，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料、氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不會達到紅色警戒水位，因此自今天下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。林保署花蓮分署表示，近日可能溢流，會及時發布紅色警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。