健康你我他／小毛病不治 小心成大患

平日看來無關緊要的小毛病，竟在生命中的節點形成蝴蝶效應，對健康造成難以回復的影響。軍職退役、高齡91歲的父親，向來熱愛運動且結實硬朗，雖天生心律不整，但從未有不適，便輕忽就醫，因此在老年付出慘痛的代價。

父親80歲時，某日深夜在房內突然傳出巨響，奔去他的房間，微光中看見散落於門口的拖鞋，再抬頭望去他躺在床上，但開燈查看，赫然發現枕頭上鮮血汩汩，立即撥打119送醫。診查結果，為心律不整造成血栓塞住小腦引發中風。

原來父親半夜起床小解，未料肢體不平衡跌倒後又爬回睡床，也因這個頭部傷口，讓拒絕就醫的他甘願被抬上救護車。

中風後的父親雖逐漸康復，但平衡感差，一不小心就會踉蹌跌坐；因長期服用抗凝血劑，皮膚的瘀青斑塊成了他的另類勳章。近兩年更是災情慘重，除了摔斷大腿股骨裝上人工關節，去年底又重摔造成右硬腦膜下出血，收到人生第一張病危通知單。

或許是父親的身體底子不差，幸能轉危為安，只是精氣神不復以往。奉勸大家即便再小的毛病，也要「料敵從寬、禦敵從嚴」才是。