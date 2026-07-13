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電音雙波非侵入拉皮 告別疲態臉

聯合報／ 沈宜萱／台大醫院皮膚部形體美容醫學中心主治醫師

隨著年齡增長，臉部皮膚底層的膠原蛋白逐漸流失，不少人的臉部肌膚就像洩了氣的皮球，鬆弛與細紋隨之而來，出現淚溝、法令紋，下頷線也變得模糊，讓人看起來顯得疲憊、有歲月感。

想要改善面部鬆弛，「非侵入式能量拉皮」成為現代人對抗老化的主流選擇，臨床上最熱門的是「電波」與「音波」拉提。這類療程最大優勢在於「不開刀、幾乎無恢復期」，在不影響日常作息下，就能悄悄達到緊緻與拉提的效果。

電波和音波 運作原理大不同

「電波」與「音波」拉提的療程作用原理與層次大不同：

電波拉提（單極射頻）：採「立體容積式加熱」技術。能量由外向內，均勻作用於真皮層至皮下組織，進而刺激膠原蛋白收縮與後續的新生重組。

音波拉提（高強度聚焦超音波）：利用超音波能量，精準作用於更深層的筋膜層。透過在特定位點形成熱凝結點，讓深層筋膜層受熱收縮，並在接下來的幾個月持續促進膠原蛋白增生。

電波著重於「全層均勻緊緻、改善細紋與膚質」，能讓肌膚由內而外變得更彈潤；音波則強調「深層筋膜支撐與輪廓拉提」，對於下頷線模糊、臉頰鬆垮等下垂問題特別有感。

這兩種療程並非單選題，而是互補的加分題。在專業醫師評估下，將「電音雙波」合併運用，能同時處理表層與深層的老化問題，帶來更立體、自然的客製化年輕效果。

每個人的老化型態與肌膚條件都不同，建議要與皮膚科專科醫師諮詢，量身打造客製化治療計畫。術後落實保濕與防曬，就能在兼顧安全與自然原則下，安心重拾緊實立體自信。

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