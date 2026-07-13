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健康主題館／慢性疼痛年輕化 4大族群高風險

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
慢性疼痛不再是老年人的專利，近年門診患者有年輕化趨勢。圖／123RF
慢性疼痛不再是老年人的專利，近年門診患者有年輕化趨勢。圖／123RF

慢性疼痛族群已「年輕化」！雙和醫院疼痛中心暨影像醫學部主治醫師林楗枰指出，發生慢性疼痛的主因，與久坐、運動傷害有關，可能連吃止痛藥都難以止痛，嚴重影響日常生活。慢性疼痛治療，已從單純止痛轉向精準找出病因，可透過微細動脈栓塞術（TAME）阻斷異常發炎血流，並搭配PRP等再生治療。

30多歲林小姐從小練體操，曾因訓練造成髖關節受傷，起初僅偶爾痠痛，後來反覆痠痛逾10年。每當走路時間稍長、上下樓梯，甚至騎機車時，髖關節深處就會傳來刺痛與卡頓感，讓她不敢運動。她曾嘗試休息、熱敷、復健與吃止痛藥，但效果有限，直到接受高階磁振關節造影檢查，才發現問題出在髖關節內的「盂唇」撕裂。

林楗枰說，盂唇就像關節中的緩衝墊，一旦受損，關節活動時便容易產生疼痛、卡卡不順，若長期忽略，不僅疼痛持續存在，也可能影響活動能力與生活品質。經由再生注射治療後，林小姐的症狀逐漸改善，如今已能騎腳踏車，也能完成數小時登山行程。

另一名50多歲業餘網球選手，他的外側手肘反覆疼痛多年，揮拍都感到不適，拿東西會痛，確診為俗稱「網球肘」的肌腱慢性發炎，接受微細動脈栓塞術搭配再生注射治療之後，疼痛獲得改善，順利重返球場。

疼痛逾3個月恐非單純痠痛

林楗枰指出，慢性疼痛會牽動整體生活，有人因肩膀疼痛導致失眠，白天注意力下降；有人因手腕疼痛無法騎車、轉門把；有人因膝蓋或髖關節疼痛，放棄跑步、登山等活動，甚至影響社交與心理健康。若疼痛持續超過3個月，且休息、復健或藥物效果有限，就不應視為單純痠痛，應找出真正病因。

新療法降低慢性發炎反應

林楗枰說，許多慢性疼痛部位會出現異常增生的小血管，持續釋放發炎物質，刺激周圍神經與組織，形成惡性循環。過去治療以止痛藥、休息與復健為主，目前可透過微細動脈栓塞術治療，即利用微創導管技術，在局部麻醉下將細小導管送至病灶周圍血管，阻斷異常血流來源，降低慢性發炎反應。若搭配PRP或增生治療，有機會提供受損組織更好的修復環境。

預防慢性疼痛的關鍵，仍是日常保養。林楗枰強調，上班族每30分鐘應起身活動一次，伸展肩頸與腰部；規律進行有氧運動、游泳及肌力訓練，有助維持關節與肌肉健康。若疼痛反覆出現，影響睡眠、工作或運動能力，應及早就醫。

4大高風險族群

1 久坐上班族：長時間使用電腦、低頭滑手機、姿勢不良，容易造成肩頸痠痛、下背痛、椎間盤退化等問題。

2 搬重物勞力工作者：反覆彎腰、搬運重物，容易引起肌肉拉傷、脊椎退化、肩膀及膝關節慢性損傷。

3 運動族群：跑步、重訓、打球或登山愛好者，若訓練過度、姿勢不正確或受傷未完全恢復，都可能演變成慢性疼痛。

4 退化性關節炎患者：隨年齡增長，膝關節、髖關節位容易出現退化與慢性發炎。

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