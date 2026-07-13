健康名人堂／食安防線失靈 從危機檢視國家健康治理韌性

餐桌上的早餐麵包，承載著安心，卻可能因供應鏈風險，成為父母心頭隱憂。風險管理學中，瑞士起司理論揭示了複雜系統的本質：不存在完美的防線，風險源於多層漏洞在特定時刻連鎖對齊。食品安全治理，正是一場與系統性機率的搏鬥。

6防線構築食安體系韌性

食安挑戰已非單一企業或機關所能應對。治理焦點必須從究責單一環節，轉向建構系統韌性。我們需要檢視的不僅是哪家企業出錯，而是防線失效時，國家體系是否能承接衝擊。以下6道防線，是構築穩健體系的關鍵。

第一層：連結健康治理，落實食品風險預防

食安核心是保障健康。過去治理侷限於產品檢驗，忽略食安涉及慢性暴露與跨世代影響。政府應將「健康台灣」策略與食安治理、健康影響評估深度連結，將食安納入整體政策，才能在危機形成前預先降低風險。

第二層：強化食安會報，發揮前端預警功能

食安橫跨農業、環境、衛生、海關與市場管理，單一機關難掌握全貌。行政院食安會報若僅止於危機應變，功能大幅受限。政府應建立跨部會情報共享機制，整合原料來源、生產、環境、檢驗與流通數據，建立「常態化風險排序」制度。將食安會報轉型為「風險治理協調中樞」，在危害擴散前，精準辨識異常訊號，掌握治理主動權。

第三層：破除官僚保守，衛福部須轉向健康預防監管

衛福部長期深受官僚化與保守主義桎梏，過度執著於「形式合規」的文件覆核，導致人力浪費，忽略社會動態風險，須破除機關本位，將資源轉向健康預防監管。同時，主動放棄防禦性思維，擁抱外部專業，讓治理機制隨供應鏈技術發展動態演進，確保監管重心從「紀錄正確」轉向「保障人民健康」。

第四層：落實地方回饋，建立中央支援網絡

地方衛生局是風險感測第一線，但常因資源落差，導致效能不一。食安治理不能只是中央發號施令，必須建立「中央支援、地方回饋」的雙向系統。中央提供數位化預警工具與專業支援，地方透過在地稽查，回饋第一手市場風險，作為優化風險模型的關鍵依據。上下互通，地方防線才能發揮攔截效能。

第五層：導入專業簽證，建立第三方防火牆

食品業者是供應鏈最前端，僅依賴自律且缺乏外部透明監督，極易成為隱患。未來應導入專業簽證制度，由公衛師、食品技師系統簽證。食品技師著重製程技術與品質控制，公衛師補強健康風險評估與暴露分析。透過「政府監督、企業負責、第三方專業確認」模式，將食安轉化為企業品牌資產，形成防火牆，亦大幅減輕政府行政負擔。

第六層：落實透明治理，建立社會監督基石

風險溝通絕非事件後附加工作，而是治理的重要防線。政府若僅公布生硬的檢驗數據，民眾無法理解實質影響，不僅削弱信任，更易引發恐慌。透明治理的核心，在於資訊具備風險分級與意義說明。消費者不應是被動承擔風險的對象，而應透過即時、可信的資訊，成為治理體系中理性監督的一環，以此匯聚改革共識。

打造食安自我修復能力

食安治理的目標，不在追求零失誤的假象，而在打造面對不確定性時，具備自我修復能力的架構。食安改革不能僅在危機後被動補漏，必須系統性地連結六道防線。透過機制彼此勾稽，確保單一環節失靈時，其他機制即時補位，方能有效阻斷危害。這不僅是制度升級，更是政府守護國民健康、捍衛社會信任的底線。