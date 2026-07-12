因巴威颱風延期 「魔女宅急便」終迎首演吸台日粉絲

颱風巴威遠離，受影響延期登場的日本音樂劇「魔女宅急便」今天迎來首演，讓國家戲劇院大廳湧入大批人潮，許多小朋友化身小魔女興奮與背板合影，還有日本戲迷專程訪台支持。

真人版「魔女宅急便」原定於10日首演，但在延期登台期間，台日團隊仍緊鑼密鼓為演出準備。根據牛耳藝術新聞稿指出，導演全程坐鎮觀眾席，依據國家戲劇院的空間與舞台距離，調整演員的動作與視線，舞台總監督緊盯每一項入場與廣播流程，燈光與音響監督也在現場進行調整與校對。

服裝與道具團隊每天清晨則在針線房與洗衣房待命，針對密集排練磨損的鞋履與道具進行即時修補。排練前，演員們會在發聲室開嗓、對鏡調整舞蹈動作，後台也備妥喉糖讓他們能維持最佳狀態。

今天迎來首演吸引許多親子族群共襄盛舉外，現場還有日本忠實戲迷專程跨海飛抵台灣支持，激動向團隊表示看完演出隨即就要奔赴機場搭機返日，直呼這趟「魔法追星之旅」非常值得。