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金門機場近300旅客已候補返台 近500旅客仍在等待

中央社／ 金門12日電
颱風巴威影響10日、11日金門往返台灣航班，12日航班多數已恢復，加速疏運旅客。中央社
颱風巴威影響10日、11日金門往返台灣航班，12日航班多數已恢復，加速疏運旅客。中央社

颱風巴威遠離，金門海空交通陸續恢復，小三通航線今天部分復航，中轉金門返台旅客也湧入機場等待候補；截至晚間6時30分，已有近300名旅客成功候補上航班返台，目前機場有近500名旅客仍在等待候補。

颱風巴威影響金門縣10日、11日對外海空交通，今天金門往返台灣航班多數恢復，小三通客船部分，金門往返中國廈門航線中午過後恢復航駛，金門往返泉州航線仍全日停航。

為助疏運，立榮航空、華信航空昨天就已公布增開加班機載運旅客，今天約中午已有上百旅客候補上返台航班，機場候補櫃檯前幾無旅客滯留。金廈小三通下午開航後，陸續又有中轉金門返台旅客湧入金門機場。

根據金門航空站候補資訊，截至晚間6時30分，金門往台北、台中、高雄等地已有276人成功候補。航站晚間也現場統計候補人數，往台北、台中、高雄各有187、111、160人。

金門航空站表示，會隨時關注旅客人數，視情況協調航空公司增開加班機，或爭取軍機疏運旅客。

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