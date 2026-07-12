快訊

未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋抵抗16級風結構穩固 交通部：今天早上開放通行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

淡江大橋通車以來首度面臨颱風考驗。交通部視「用路人安全」為第一考量，在做足整備工作後即封閉車道，颱風後立即進行全橋巡檢。淡江大橋成功挺過巴威颱風，於今日上午10時通車。交通部強調，淡江大橋能抗16級風，事後巡檢證明淡江大橋結構穩固，民眾可放心使用。

交通部表示，巴威颱風暴風圈觸碰臺灣兩天前，相關單位便已時刻追蹤颱風動態，並在前一天氣象依情資排定封橋標準與時間，10日當天召開防災整備會議，蘆洲分局、淡水分局協助交通維管、新北交通局進行變換號誌時相，公路局則依照計畫封閉淡江大橋。

公路局說明，由於一般平均風力達8級，行人和機慢車就會不穩，風力達10級，汽車容易偏移；考量行人與駕駛行車安全，淡江大橋於10日晚間分階段預警性封閉。

在巴威颱風逐漸遠離臺灣後，今日清晨6時許，公路局北區養護工程分局（北分局）指揮多名工程主管上橋查，包括雙向主線、機車道、公車道、人行自行車道。

完成第一階段巡查後，7時許再由淡江大橋興建單位-北區公路新建工程分局接手，在第三工務段鄭閔中段長帶領下，及中興顧問、工信工程等5名主管，檢視主橋塔、阻尼及支承、景觀燈柱、隔音牆。上午8時確認安全無虞後，北分局開始清掃路面散落物並撤收封路交通管制器材，最終於10時恢復雙向通車。

交通部強調，淡江大橋設計可抵禦16級強風，此次颱風強度完全在安全範圍之內。為將用路人安全風險降到最低、避免任何意外發生，公路局「禦敵從嚴」，主動採取預警性封閉措施。事後全面巡檢也證實橋梁結構安然無虞，國人可以完全放心使用淡江大橋。

交通部 巴威颱風 淡江大橋

延伸閱讀

颱風巴威遠離 淡江大橋預計10時恢復通車

因應巴威颱風 淡江大橋今晚八點封閉

因應巴威颱風淡江大橋擬封閉 交通部長陳世凱：估12日開放

影／強颱巴威來勢洶洶 淡水警全面投入防颱並配合封閉淡江大橋

相關新聞

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

強烈颱風巴威肆虐全台，桃園國際機場因受到強風豪雨的劇烈影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班被迫全數取消，航廈內空蕩無人，更創下歷史罕見「零起降、零出入境」的紀錄。不過，隨著颱風逐漸遠離，清晨起大批航班已陸續重啟，航空粉專「飛翔鼎申－航空新訊」更貼出驚人的飛行雷達圖示警，直言現在各地飛機正鋪天蓋地朝桃園機場湧來，真正的航空業考驗才剛開始。

北部考生注意！分科明登場「防午後大雨或豪雨」 14日北部仍有大雨

分科測驗將於明天及14日舉行。氣象署提醒，受南方水氣北移影響，明天中部以北地區午後防局部大雨或豪雨，14日降雨範圍稍減，...

影／全國第一人！南投鹿農躋身百大青農 「養鹿13年」拚出新傳奇

南投縣今年有13名青年農民獲選農業部百大青農，其中上林鹿園林明宏傳承家族養水鹿，導入系統化管理，推動友善飼養、循環農業及食農教育，積極推動產業轉型，連續多年獲選全國優良鹿場，更是國內養鹿產業入選百大青農的第一人。

萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 居民可返家但須隨時撤離

巴威颱風遠離，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料、氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不會達到紅色警戒水位，因此自今天下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。林保署花蓮分署表示，近日可能溢流，會及時發布紅色警戒。

林鐵搶修6處坍方 本線13日仍停駛

巴威颱風遠離後，阿里山林業鐵路持續展開巡檢及搶修作業。阿里山林鐵及文資處表示，由於沿線仍有多處土石崩落及倒木待清理，阿里山林鐵本線（嘉義－阿里山）7月13日各班次列車持續停駛；配合阿里山國家森林遊樂區明天上午8時重新開園，園區內沼平線及神木線恢復營運，祝山線則持續停駛。

2縣市發布大雨特報！大雨狂炸「一路下到晚間」

中央氣象署今下午3時50分針對2縣市發布大雨特報，警戒區域包含宜蘭縣山區、花蓮縣山區，影響時間到晚間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。