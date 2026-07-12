淡江大橋抵抗16級風結構穩固 交通部：今天早上開放通行

淡江大橋通車以來首度面臨颱風考驗。交通部視「用路人安全」為第一考量，在做足整備工作後即封閉車道，颱風後立即進行全橋巡檢。淡江大橋成功挺過巴威颱風，於今日上午10時通車。交通部強調，淡江大橋能抗16級風，事後巡檢證明淡江大橋結構穩固，民眾可放心使用。

交通部表示，巴威颱風暴風圈觸碰臺灣兩天前，相關單位便已時刻追蹤颱風動態，並在前一天氣象依情資排定封橋標準與時間，10日當天召開防災整備會議，蘆洲分局、淡水分局協助交通維管、新北交通局進行變換號誌時相，公路局則依照計畫封閉淡江大橋。

公路局說明，由於一般平均風力達8級，行人和機慢車就會不穩，風力達10級，汽車容易偏移；考量行人與駕駛行車安全，淡江大橋於10日晚間分階段預警性封閉。

在巴威颱風逐漸遠離臺灣後，今日清晨6時許，公路局北區養護工程分局（北分局）指揮多名工程主管上橋查，包括雙向主線、機車道、公車道、人行自行車道。

完成第一階段巡查後，7時許再由淡江大橋興建單位-北區公路新建工程分局接手，在第三工務段鄭閔中段長帶領下，及中興顧問、工信工程等5名主管，檢視主橋塔、阻尼及支承、景觀燈柱、隔音牆。上午8時確認安全無虞後，北分局開始清掃路面散落物並撤收封路交通管制器材，最終於10時恢復雙向通車。

交通部強調，淡江大橋設計可抵禦16級強風，此次颱風強度完全在安全範圍之內。為將用路人安全風險降到最低、避免任何意外發生，公路局「禦敵從嚴」，主動採取預警性封閉措施。事後全面巡檢也證實橋梁結構安然無虞，國人可以完全放心使用淡江大橋。