北部考生注意！分科明登場「防午後大雨或豪雨」 14日北部仍有大雨

分科測驗將於明天及14日舉行。氣象署提醒，受南方水氣北移影響，明天中部以北地區午後防局部大雨或豪雨，14日降雨範圍稍減，但北部地區仍有大雨或豪雨發生；各地都要留意午後雷陣雨。

受颱風巴威日前襲台影響，115學年分科測驗延至7月13日、14日舉行。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，13、14日南方水氣北移，南部、東南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。明天中部以北地區午後防局部大雨或短延時豪雨，其他各山區為局部大雨；14日為北部地區午後易有局部大雨短延時豪雨。

張承傳表示，15至18日轉偏西南風至南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生。

張承傳說，未來一週各地炎熱，高溫約攝氏32至35度。其中15、16日因西南風偏強，花東地區要注意焚風發生。

張承傳提到，今天雖然在台北市內湖區測得39.4度高溫，但研判是器材異常所致；另外新北市三峽高溫達38.4度，但與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。明天大台北、中南部近山區及花東縱谷地區仍要注意局部36度以上高溫。

張承傳提醒，明天、14日適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東半部地區（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象。

張承傳提到，目前觀察在南海及關島一帶各有一個熱帶系統正在醞釀，未來不排除有發展的機會，然而各國預測分歧，需持續觀察。