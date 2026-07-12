快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威釀全台135人傷 花蓮萬里溪堰塞湖溢流將延後調降警戒

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
中央災害應變中心今天下午舉行第10次工作會報。圖／中央災害應變中心提供
中央災害應變中心今天下午舉行第10次工作會報。圖／中央災害應變中心提供

中颱巴威遠離台灣，中央災害應變中心統計全台災情累計3163件、共造成135人受傷。花蓮萬里溪堰塞湖因入流量下降，溢流時間恐延後，今天下午4時起調降為黃色警戒」。全台疏散撤離人數1萬5228人，目前仍有2644戶未復電，市話仍有1175戶待修復。

中央災害應變中心今天下午舉行第10次工作會報，經統計全國災情總數達3163件，其中路樹災情占1426件，民生及基礎設施損壞828件。傷亡部分，累計135人受傷（含7名外國籍人士）。

農業部表示，花蓮萬里溪堰塞湖因監測入流量已有下降趨勢，溢流時間可能延後，經與專家研判，決議將警戒等級由紅色調降為黃色，並落實管制措施，嚴禁民眾進入河道以策安全。

新竹縣北埔鄉、峨眉鄉尚有4278戶停水，預計今晚6時恢復供水；全台曾停電戶數24萬9114戶，目前仍有2644戶未復電，另外市話有1175戶待修復，預計13日中午修復；基地台有59台待修，預計14日中午修復。

中央災害應變中心指出，截至下午2時止，全台共計1萬5228人進行預防性撤離。目前6縣市、12鄉鎮市區共開設38處收容所，安置762人。

巴威 堰塞湖 花蓮 巴威颱風

延伸閱讀

全國災情3004件134傷 萬里溪堰塞湖估15日滿水溢流

巴威颱風造成全台停電17萬7485戶 受傷新增51人累計共87人

巴威襲來…全台停電23萬4481戶 受傷人數113人含5外國籍人

馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖同步黃色警戒 警戒若升級3鄉鎮將撤逾4千人

相關新聞

又有颱風？菲律賓東方海面熱帶系統恐發展 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季了，巴威颱風才遠離，又有熱帶系統醞釀發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶低壓還需兩或三天。

出國注意！賈新興：日韓留意劇烈降雨 歐洲高溫熱浪

又回到夏天炎熱天氣了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至21日西南風主導、水氣多，午後雷陣雨明顯，南台灣深夜至隔天清晨易有局部雨。

今起一周水氣多！粉專：午後雷陣雨變大了

本周天氣不穩定，外出要帶傘。

國健署：加味菸管理方式 年底前公告

民團提出禁加味菸、菸盒警語百分之八十五應一次到位，國健署表示，警示圖文面積比率仍有向上討論空間，至於加味菸管理措施仍在規畫中，同步建立檢驗與執法機制，預計年底前正式公告。

健康主題館／慢性疼痛年輕化 4大族群高風險

慢性疼痛族群已「年輕化」！雙和醫院疼痛中心暨影像醫學部主治醫師林楗枰指出，發生慢性疼痛的主因，與久坐、運動傷害有關，可能連吃止痛藥都難以止痛，嚴重影響日常生活。慢性疼痛治療，已從單純止痛轉向精準找出病因，可透過微細動脈栓塞術（TAME）阻斷異常發炎血流，並搭配PRP等再生治療。

健康名人堂／食安防線失靈 從危機檢視國家健康治理韌性

餐桌上的早餐麵包，承載著安心，卻可能因供應鏈風險，成為父母心頭隱憂。風險管理學中，瑞士起司理論揭示了複雜系統的本質：不存在完美的防線，風險源於多層漏洞在特定時刻連鎖對齊。食品安全治理，正是一場與系統性機率的搏鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。