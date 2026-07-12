影／全國第一人！南投鹿農躋身百大青農 「養鹿13年」拚出新傳奇

南投縣今年有13名青年農民獲選農業部百大青農，其中上林鹿園林明宏傳承家族養水鹿，導入系統化管理，推動友善飼養、循環農業及食農教育，積極推動產業轉型，連續多年獲選全國優良鹿場，更是國內養鹿產業入選百大青農的第一人。

上林鹿園在南投草屯經營養鹿產業50年，飼養台灣原生種水鹿、梅花鹿等，第三代林明宏13年前傳承家業，他突破封閉經營模式，整合食農教育、循環農業、智慧管理與鹿茸溯源，導入系統化管理，推動產業轉型，更照顧提升動物福祉。

林明宏說，他接手後將鹿舍改造為遮棚半露天設計，讓鹿隻有足夠通空間活動，且採光佳、通風好，能曬太陽也能吸食露水，並引進現代化採收設備，一改傳統以人力壓制鹿隻割取鹿茸，改以機器安全固定鹿隻，同時能在旁安撫，人道採茸。

此外，他更導入數位監控系統飼養環境，在線上就能即時觀看鹿場，同時追蹤水鹿健康狀況，更逐一建立鹿隻身分認證，每一頭鹿都有自己的QR-code，因此由其上林鹿園出品的鹿茸不僅通過國產鹿茸標章，也能透過科技溯源讓消費者安心。

林明宏更將自家鹿園結合食農教育，打造為教育型鹿場，他說，從牧草栽培、鹿隻生態到鹿茸生長過程等導覽，到手繪鹿鹿帆布袋、做牧草三明治等多元體驗，吸引更多人貼近第一線的產業現場，進而了解養鹿這百年產業的轉型與創新。

而林明宏的用心，不僅讓其鹿園連續多年獲選全國優良鹿場，他今年更榮獲「第8屆百大青農」，這也是首度有鹿農入選獲獎，成為台灣養鹿產業第一人，農業部、縣府及農會等單位前往貼榜，草屯鎮長簡賜勝親赴祝賀，大讚是「草屯之光」。

南投鹿農林明宏13年前傳承養鹿家業，積極推動產業轉型，今年入選百大青農，是國內養鹿產業第一人。圖／民眾提供

南投鹿農林明宏13年前傳承養鹿家業，積極推動產業轉型，今年入選百大青農，是國內養鹿產業第一人。圖／民眾提供

南投鹿農林明宏13年前傳承養鹿家業，積極推動產業轉型，今年入選百大青農，是國內養鹿產業第一人。圖／民眾提供