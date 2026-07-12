巴威遠離…萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 居民可返家但須隨時撤離

巴威颱風遠離，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料、氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不會達到紅色警戒水位，因此自今天下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。林保署花蓮分署表示，近日可能溢流，會及時發布紅色警戒。

根據監測資料，截至今天下午4時10分，萬里溪堰塞湖水位高程為1081.12公尺，蓄水量約426.87萬立方公尺，約占最大庫容510萬立方公尺的83%。林業保育署花蓮分署表示，上游集水區累積降雨量約37毫米，湖區蓄水量增加約30萬立方公尺，今用無人機空拍巡查，未發現新增滲流或管湧等異常情形，研判目前壩體仍穩定，因此調降警戒層級為黃色警戒。

花蓮分署強調，堰塞湖天然壩體係由數次崩塌土石堆積形成，穩定性會受降雨、入流量及地形條件影響，具高度不確定性風險，因此會密切藉由水位計、微地動儀、無人機空拍等加強監測。目前警戒範圍包括萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里等8個村里，台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋及相關河防設施，範圍內涉及居民及設施相關單位仍應高度戒備，做好疏散撤離萬全整備。

花蓮分署表示，依據規定，堰塞湖調降為黃色警戒後，警戒範圍居民可在萬榮鄉或鳳林鎮公所的安全管理下短暫返家整理及休息，但花蓮縣政府與鄉鎮公所等地方政府仍須維持疏散撤離及收容安置整備，一旦發布紅色警戒，應依所擬撤離計畫在2小時內完成警戒範圍居民撤離，相關單位也應嚴格遵守河道淨空，並由地方政府持續加強巡查，防止民眾進入河道與河岸。

公路局表示，台9線227k+895萬里溪橋配合紅色警戒解除，自今天下午4時恢復橋梁正常通行。

縣府指出，已完成疏散撤離及收容整備工作，並將持續維持預防性防災措施，密切掌握水位及降雨變化，配合中央監測結果滾動檢討應變作為，隨時掌握最新狀況，守護民眾生命財產安全；提醒鄉親，非必要勿進入河川區及警戒區域，並備妥避難包、做好各項防災準備。

鳳林鎮公所表示，由於黃色警戒是預防性撤離，擔心弱勢、長者交通不便，暫時不會讓他們返家，目前有29人集中在樂活會館安置，其餘的居民則可以回家，不過要保持通訊暢通，若警戒升級要立即撤離。

萬榮鄉長梁光明說，安置居民都已開放返家，物資都還保存在安置處所，也提醒大家若升為紅色警戒一定要配合撤離，也不要靠近萬里溪邊。

花蓮分署將持續與陽明交通大學及成功大學防災研究中心等專家團隊，透過兩組水位計即時監測及每日兩次以上無人機空拍巡查，密切掌握堰塞湖區變化，並及時發布紅色警戒，維護下游居民生命財產安全。