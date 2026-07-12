聽新聞
0:00 / 0:00
國軍第三作戰區累計派遣425人次 協助北部災後復原
颱風巴威風雨漸歇，負責北部地區作戰及救災的國軍第三作戰區今天表示，迄今已派遣425人次，前往新北市、新竹縣等處，執行如傾倒路樹等道路障礙排除、環境清理與協助民眾返家等災後復原任務，盼儘速恢復日常生活。
第三作戰區下午發布新聞稿指出，隨颱風巴威風雨漸歇，第三作戰區上午配合地方政府全力投入災後復原，為協助民眾儘速恢復正常生活，作戰區派遣官兵兵分多路，前往新北市、新竹縣多處行政區，執行環境清理、道路障礙排除及協助安置民眾返家等任務，迄今已投入425人次。
第三作戰區表示，今天於新北市板橋、林口等地區，官兵投入傾倒路樹及道路障礙物清除作業，加速恢復道路暢通與市容整潔；另於烏來地區及新竹縣尖石鄉等地，協助安置民眾、關懷慰問，並同步執行環境復原工作，確保受災地區生活機能儘速回歸常軌。
第三作戰區強調，後續將視地方災後復原進度，適切調整支援兵力，持續與地方政府、民眾完成各項復原工作，儘速恢復日常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。