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花蓮萬里溪堰塞湖溢流可能延後 中央降為黃色警戒

中央社／ 台北12日電

颱風巴威遠離，中央災害應變中心今天最新統計資料顯示，全國災情累計為3163件、135人受傷。花蓮萬里溪堰塞湖入流量降、溢流時間可能延後，下午4時起調降為「黃色警戒」。

颱風巴威中央災害應變中心下午舉行第10次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、內政部消防署長蕭煥章主持。

災情監控及搜索救援組表示，全國災情增為3163件，又以路樹災情的1426件居冠，其次為民生、基礎設施災情有828件。人命傷亡失蹤情形，總計為135人受傷（有7人為外國籍）。

花蓮萬里溪堰塞湖部分，農林漁牧組說，目前入流量下降，溢流時間可能延後，經上午召開情資研判會議，與防災團隊及專家學者討論後，決議於下午4時從「紅色警戒」調降為「黃色警戒」，並落實巡查及管制，禁止人員進入河道。

交通工程組表示，目前公路預警性封閉1處，為台9線227K+500~229K（萬里溪橋）；台鐵已全線恢復正常通行。

水電維生組提到，新竹縣北埔鄉、峨眉鄉仍有4278戶停水，預計今晚6時恢復供水；曾停電戶數為24萬9114戶，仍有2644戶未復電，其中竹縣尖石鄉及五峰鄉因道路中斷，導致台電搶修人員復電進度受阻，現由新竹縣政府協助排除。

另外，市話曾中斷1萬401戶、待修復1175戶，預計13日中午修復；基地台曾故障146台、待修復59台，預計14日中午修復。

疏散撤離組表示，截至下午2時止，計有台北市103人、新北市1927人、桃園市781人、新竹縣1503人、苗栗縣418人、台中市2094人、南投縣112人、雲林縣59人、嘉義縣17人、花蓮縣5182人、宜蘭縣461人、台南市129人、高雄市1671人、屏東縣726人，共計1萬5228人進行疏散撤離。

收容安置組部分，截至下午2時止，計有6縣市（桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市和花蓮縣）、12鄉鎮市區，開設38處收容所，共計收容762人。

蕭煥章最後裁示，颱風過後，請農林漁牧組儘速查報農業損失，加速後續救助措施，同時掌握民生物資供應量情形，適時啟動平抑物價措施。

巴威颱風 堰塞湖 花蓮

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