美國激進性別運動遭到反彈 廖元豪指出原因

最近美國最高法院在BPJ案，駁回了跨性別者挑戰「生理男女體育隊伍」的訴訟——換言之，「跨女」不能參加「女子隊」。國立政治大學法律系副教授廖元豪認為，這是美國激進性別運動遭到反彈。

廖元豪在《聚論壇》指出，這個案子與去年的US v. Skrmetti，即使LGBTQ團體的律師們，也幾乎大多認為毫無勝算。但，跨性別團體依然堅持，而且在論述與策略上絲毫不肯讓步。

廖元豪表示，這些倡議團體陷入了「自爽」（所謂「拜讀自己寫的公關新聞稿」）的盲點。在 2010 到 2020 年間，進步派的政治正確，在極短時間內攻佔了媒體、學術界等建制菁英機構。在這些菁英組織內，任何人如果主張「等成年再進行性別改變」或是「女子運動應保留給生理女性」，就會被貼上反動、歧視的標籤。所以，溫和派只好閉嘴。然而，他們以為自己所向無敵，忘了（不屑）作社會說服。

廖元豪說，跨性別運動與同性婚姻有些不同。同性婚姻花了數十年，在各地從下而上說服主流社會的同情與欣賞，打破他們的防備心態。跨性別運動卻想走捷徑，企圖直接透過訴訟或行政命令強行推展目標，想要打破所有「男女二分」、「生理差異」。結果不僅在最高法院慘敗，更在公共輿論法庭中，輸掉了整代人的同情。

廖元豪說，美國人基本上已經接受「男女平等」與「同性戀權益」，但是跨性別運動不再只是「爭取跨性別者生活的空間」，而是要「拆毀男女二元架構」，連個she/he代名詞都在挑剔，還要改變廁所、更衣室、體育競賽等體制。不是單純的「多個廁所（或欄位）」，而是要顛覆原本「男女有別」的架構（例如生理男可以打女子籃球，生理女進男廁所或更衣室，證件登記隨自己「認同」決定。

廖元豪指出，「孩子決定要換性別，家長醫師學校必須配合」的論點，更激起極多家長的強烈反彈。這也是川普能夠「班師回朝」的原因之一。

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