全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

強烈颱風巴威肆虐全台，桃園國際機場因受到強風豪雨的劇烈影響，11日原定起降的760架次客、貨運航班被迫全數取消，航廈內空蕩無人，更創下歷史罕見「零起降、零出入境」的紀錄。不過，隨著颱風逐漸遠離，清晨起大批航班已陸續重啟，航空粉專「飛翔鼎申－航空新訊」更貼出驚人的飛行雷達圖示警，直言現在各地飛機正鋪天蓋地朝桃園機場湧來，真正的航空業考驗才剛開始。

粉專「飛翔鼎申－航空新訊」發文直言，許多人誤以為颱風過去了一切就會瞬間恢復正常，但從飛行雷達圖來看，目前多架從日本、韓國、香港、越南、泰國及菲律賓等地起飛的班機，正陸續且密集地朝桃園機場前進，「即將迎來魔王挑戰，雷達上的每一架飛機，都是朝著桃機飛來！」

粉專進行科普指出，短時間內有如此龐大數量的飛航載具同時抵達，極度考驗機場跑道容量、空橋分配與停機位的安排。不僅如此，後端的地勤支援人員還必須在極短時間內，迅速處理大量的行李卸載、客艙清艙以及下一航段的起飛準備。

有搭乘阿聯酋航空的旅客回報，雖然飛機順利降落，但因為前方班機塞車，導致行李轉盤足足讓大家等了超過一個小時。各項復原作業必須完美銜接，才能勉強完成航機停靠、行李轉運及旅客服務等流程。

有在貨運航站上班的網友崩潰證實：「今晚降落的班機真的比平常多太多了！」；更有地勤人員無奈感嘆：「今天上班的真的要忙到掛了，我先替自己默哀。」不少回台灣的民眾也紛紛留言，「從日韓回台灣的班機多到好可怕」，並貼心表示「謝謝辛苦的桃園機場所有出勤人員」。