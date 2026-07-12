孕產婦體溫高夏季散熱不易 醫：掌握4大原則…舒適度過炎熱天氣

炎炎夏日，不少孕婦及產後媽媽覺得特別怕熱，常有流汗量增加、疲倦、心悸、頭暈、水腫，甚至睡眠品質變差等情況。因懷孕及產後期間身體正處於特殊生理階段，面對高溫環境時更容易感受到不適。翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，孕產婦夏季散熱有技巧，並非冷氣愈強、冰品吃愈多愈好，若過度貪涼，反而影響身體循環及恢復。

賴睿昕表示，女性懷孕後基礎代謝率上升，體內血液循環量增加約3至5成，胎兒生長發育也持續產生熱量，因此孕婦體溫通常比一般人略高，容易感到悶熱。尤其到了懷孕中後期，腹部隆起使散熱效率下降，加上夏季高溫潮濕，許多孕婦經常感到全身發熱、汗流浹背。

此外，產後婦女同樣容易出現怕熱現象，但傳統觀念認為坐月子不能吹風、不能碰冷氣，但現代醫學與中醫觀點都認為，若長時間處於高溫悶熱環境，反而可能導致脫水、中暑、睡眠不佳與情緒煩躁，不利於產後恢復與哺乳。

中醫角度來看，孕婦與產婦屬於「氣血運行旺盛」的特殊體質。懷孕期間為供養胎兒生長，氣血大量運行；產後則因生產耗氣傷血，身體正處於修復階段。若因天氣炎熱而大量流汗，容易進一步耗傷氣陰，出現口乾舌燥、疲倦無力、頭暈心悸等不適症狀。

許多孕產婦天氣一熱就想喝冰飲消暑，賴睿昕提醒，冰品與冰飲雖然能帶來短暫涼感，卻可能使腸胃功能下降。中醫認為脾胃是氣血生化之源，若長期攝取冰冷食物，容易導致消化功能減弱、食慾下降、腹脹甚至腹瀉。對孕婦而言，營養吸收受到影響；對產婦而言，則可能延緩身體恢復。

若要適時降溫，首先是適當使用冷氣。賴睿昕建議，室內溫度維持在26至28度左右，避免室內外溫差過大。冷氣風口不要直接吹向頭部、腹部及關節，可搭配循環扇促進空氣流通，提高舒適度。

其次，重視補充水分。許多孕婦擔心水腫而不敢喝水，這是錯誤觀念。高溫環境下人體流汗量增加，若補水不足反而更容易出現循環不良與水腫問題。建議少量多次補充溫開水，也可適量飲用無糖麥茶、決明子茶或菊花茶等較為溫和的飲品。

在飲食方面，可選擇具有生津解暑作用的天然食材，例如冬瓜、絲瓜、黃瓜、苦瓜、蓮藕、白木耳等。水果則可適量選擇西瓜、水梨、火龍果、奇異果等含水量較高的種類。不過仍應注意攝取適量，避免一次食用過多生冷食物。

另外，充足睡眠也是重要的散熱方式。高溫容易影響睡眠品質，而睡眠不足又會加重疲勞感與自律神經失調。孕產婦應盡量維持規律作息，避免熬夜，讓身體有足夠時間調節體溫與修復機能。

賴睿昕提醒，孕產婦出現持續頭暈、心悸、噁心、全身無力、大量流汗後突然停止出汗，甚至體溫異常升高等情況，應提高警覺，可能是熱衰竭或中暑的前兆，應立即移至陰涼處休息並盡快就醫。

中醫臨床上，針對夏季常見的孕產婦疲倦、失眠、心悸、口乾、食慾不振等問題，也會依照個人體質進行調理。部分患者屬於氣虛型，容易疲勞與流汗；部分則屬陰虛內熱型，常感到燥熱、睡眠品質不佳。透過中醫辨證論治搭配飲食與生活習慣調整，能幫助孕產婦更舒適地度過炎熱夏季。

賴睿昕強調，夏天對孕婦及產後媽媽而言是一大考驗，但也不必過度擔心。掌握「適度降溫、充足補水、均衡飲食、避免貪涼」四大原則，便能有效降低高溫帶來的不適，讓媽媽安心養胎、順利恢復健康，也為寶寶的成長奠定良好基礎。