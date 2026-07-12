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巴威登陸浙江前…杭州天空突然變成粉紫色 民眾驚呼：令人害怕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
粉紫色晚霞也被稱為「颱風霞」，往往是颱風即將到來的象徵。圖／取自微博
粉紫色晚霞也被稱為「颱風霞」，往往是颱風即將到來的象徵。圖／取自微博

颱風巴威11日深夜在浙江台州登陸，新京報報導，巴威登陸前，11日傍晚，杭州天空突然變成了粉色。上海澎湃新聞指出，不少杭州民眾都拍下了這幅景像，有網友直呼「令人害怕」。

報導稱，這樣的晚霞俗稱「颱風霞」，主要是因颱風外圍會裹挾大量海洋細水汽、海鹽微粒輸送至高空，形成大範圍薄雲。黃昏陽光斜穿厚層大氣，短波藍紫光被大量散射過濾，穿透力更強的長波紅粉色光鋪滿雲層，造就了整片粉色天空。

澎湃新聞指出，這類粉霞常是颱風臨近的預兆，往往預示後續風雨強度較大。

大陸中央氣象台指出，12日14時，巴威颱風中心已來到安徽省蕪湖市灣沚區境內，預計將以每小時10-15公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。

巴威登陸前，11日傍晚，杭州天空突然變成粉紫色。圖／取自微博
巴威登陸前，11日傍晚，杭州天空突然變成粉紫色。圖／取自微博

不少杭州民眾11日傍晚都看見了粉紫色晚霞的奇異景觀。圖／取自微博
不少杭州民眾11日傍晚都看見了粉紫色晚霞的奇異景觀。圖／取自微博

颱風 巴威颱風

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