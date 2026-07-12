巴威無風無雨卻放假？專家說明氣象預報「沒有失準」：颱風路徑不斷改變
「巴威侵襲台灣前，路徑已偏東、強度也有降低，所以對台灣災損有限！」針對巴威颱風，氣象專家賈新興受訪時表示，預報都有隨時調整，是民眾認知仍停留在前幾天的預測；學者汪中和受訪時說，若巴威路徑偏西，北台灣恐有嚴重災害，盼民眾別因此輕忽防颱。
巴威颱風10、11日侵襲台灣，雖然是強度颱風，且號稱是30年以來最強的颱風，但後來對台灣造成的災害有限，共有134人受傷、22.4萬戶停電。因此有民眾質疑此次氣象預報有失準的狀況。
路徑、強度不斷改變
對此，氣象專家賈新興受訪時表示，氣象預報並沒有失準，但民眾容易停留在前幾天的颱風資訊，而颱風的預報在3天內路徑、強度都會有不小的變化，這也是科學上的限制。他說，一開始巴威颱風增強，若直接登陸台灣，確實會造成很大的災害，但隨著資訊調整，巴威的路徑更偏東、強度也有下降。
「颱風訊息瞬息萬變！」賈新興說，氣象預報都會針對颱風的特別變化進行說明，在各種情境中，中心登陸台灣確實是最壞的結果，但若颱風能遠離台灣，威脅就會減弱，他觀察各國的預報狀況，準確度都很不錯。他認為民眾會有失準的認知，可能是因為認知的「定錨現象」，因此呼籲民眾要隨時滾動了解最新資訊。
放假是避免風雨通勤
前中研院地科所兼任研究員汪中和受訪時也說，民眾質疑「雷聲大、雨點小」或預報不準是常見的直覺反應。然而，從防災管理的角度來看，這次是｢寧可防空，不可不防｣的防災範例。巴威具有近30年最大的暴風半徑（達380公里），只要路徑稍微偏西或偏南50公里，北台灣就會陷入難以想像的影響。
「氣象預報與政府決策採取『從嚴認定』，是保護人命安全的正確選擇。」汪中和認為，兩天颱風假成功讓數百萬勞工與學生避免在狂風暴雨的「高風險時段」通勤，達成了最核心的「零死亡」防災目標。他希望民眾不要產生「狼來了」心態，輕忽以後的防颱及防災的戒備。
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