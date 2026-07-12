出國、加班沒重訓擔心肌肉線條全消風 醫搖頭「沒那麼容易」：別自己嚇自己

「機票訂下去那一刻我就開始焦慮了。兩個禮拜欸，飯店連啞鈴都沒有，這半年是不是白練了」常聽到熱愛重訓的民眾常焦慮，只要出國旅行、加班或受傷，兩三周沒進健身房，就擔心練出來的線條會眼睜睜看它「消風」。不過醫師王思恒在粉專上為大家打了劑強心針，直言「肌肉真的沒那麼容易流失，別再自己嚇自己了」。

王思恒引述科學研究指出，真正會讓肌肉快速流失的元凶，其實是打石膏、臥床這種「完全不能動」的極端狀態。科學家曾做過研究，讓原本有在重訓的人「完全停練」兩到三周，結果發現所有受試者的肌肉量跟力量，幾乎測不到明顯的下降，無論是大腿粗度、深蹲和臥推的力量，全部都能維持住。因此，去日本玩10天或是因為工作連續加班三周，真的沒有想像中那麼可怕。

至於為什麼常聽人說肌肉掉很快？王思恒解釋，那些嚇人的肌肉流失數據，全部都是來自打石膏或住院的人。打石膏跟單純沒去健身房是完全不同量級的事情，打石膏是把電池整個拔掉，讓肌肉完全斷電關機；而沒去健身房，只是讓身體進入待機模式，只要在日常生活中還能照常生活，就能成功守住肌肉。

王思恒說明，能留住肌肉是因為日常動作全都要出力。每一次從椅子上站起來，用到的就是跟深蹲同一批肌肉。不過他也提醒，這份安心是有期限的，研究發現能撐住的是「兩到三周」這個範圍，不能無限延伸，如果完全不練好幾個月，還是會明顯退步。

王思恒強調，這項科學事實是要告訴大家，如果生活遇到狀況真的必須暫停訓練時，千萬別焦慮，放心去旅行、把傷養好、把生活過完，只要還在走動，肌肉都會在原地「等你回來」。真正該害怕的，從來不是這兩三周沒練，而是被「前功盡棄」的愧疚感給壓垮。