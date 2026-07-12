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巴威颱風夜搶命 振興醫院跨團隊葉克膜、旋磨術 救回兩名重症心臟病患

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一旦出現胸悶、噁心、冒冷汗等症狀，一定要盡速就醫，極可能是心肌梗塞的警訊。示意圖。圖／123RF
一旦出現胸悶、噁心、冒冷汗等症狀，一定要盡速就醫，極可能是心肌梗塞的警訊。示意圖。圖／123RF

巴威颱風來襲，多數民眾都沒有外出，在家裡躲颱風，但醫護人員為照顧民眾健康，仍必須外出上班，甚至是動手術搶救生命。颱風夜裡，外頭狂風暴雨時，振興醫院臉書分享，該院手術室及心導管室裡依舊燈火通明，一場場與死神拔河的驚險戲碼正在上演，颱風天更成功拯救兩名命懸一線的危急心臟病患。

​第一位病患因反覆劇烈胸悶、胸痛被緊急送醫，檢查發現是不穩定心絞痛，心導管檢查更是驚人，病人血管不僅嚴重狹窄，還合併像石頭一樣硬的「嚴重鈣化」。病患胸痛不斷發作，隨時都有心肌梗塞的生命危險。​

振興醫院心臟外科主治醫師蔡佳儒立刻召集外科手術團隊與體外循環師（體巡師）。在最短時間內，高效率團隊頂著風雨進院，為病患進行緊急心臟繞道手術」。術後，在加護病房護理師們沒日沒夜、細心溫柔的專業照料下，病患的病情終於逐漸穩定，讓家屬放下了心中的大石頭。

同一時間，另一位從外院緊急轉診過來的病患，情況更是險象環生。該名病人罹患嚴重的冠狀動脈疾病，且合併嚴重「心衰竭」，心臟幾乎快要罷工。面對如此棘手狀況，振興團隊展現了驚人跨科別默契，外科即刻救援，由心臟外科主治醫師楊振誠與體巡師團隊出擊，第一時間為病患裝上葉克膜（ECMO），暫時替代心肺功能，穩住生命跡象。

再由心臟內科主治醫師高瑜成接棒，運用尖端的醫學技術，為病患進行了「鈣化旋磨術合併震波治療」。就像鑽鑽頭一樣，精準地將血管內堅硬如石的鈣化斑塊震碎、磨薄，終於成功打通血管，順利放入支架。成功將病患從鬼門關前拉了回來。

​這兩起在颱風天發生的驚險救命案，展現了振興醫院的心臟內科、心臟外科、體巡師、加護病房護理師，還是後續協助復健的復健師，整個團隊已經培養出如同「神隊友」般的無間默契。這群醫護人員用行動證明，只要病人有需要，無論風雨多大，都會挺身而出，做民眾最堅實的健康靠山。

心臟病 巴威颱風

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