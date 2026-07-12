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颱風過後疏運旅客 民航局協調加班機或放大機型

中央社／ 台北12日電

受到颱風巴威影響，大量國內線及國際線航班取消。為了疏運旅客，交通部民用航空局協調航空公司加開班機或放大機型，視情況將協調國防部出動軍機疏運國內離島航線。

颱風巴威襲台期間，國際線航班取消逾千架次，國內線也取消400多架次。隨著巴威遠離，空運逐漸恢復，民航局今天發布新聞稿表示，10日下午航班大量取消前，緊急協調航空公司加開班機，於金門航線加開7架次、澎湖航線加開4架次航班，減輕旅客因航班取消滯留壓力。

民航局昨天起也協調航空公司進行後續疏運，民航局表示，國際線方面，今天華航與長榮均有放大機型，飛航東北亞、東南亞與兩岸航線，疏運因航班取消延誤行程的旅客；國內線部分，民航局已協調航空公司，於金門、澎湖航線加開班機或放大機型共14架次。

民航局指出，今天各地機場均湧入大批旅客，在航空公司有效調度運能下，國內線至中午已逐漸恢復正常，但午後因小三通復航，預期金門將湧入更多旅客，民航局已請航空公司預留運能，待命投入疏運，同時也已聯繫國防部，將視情況啟動軍機疏運。

民航局表示，由於馬祖天候不穩定，今天航班仍然停航，明天除了請航空公司調度運能，也會請國防部視狀況支援軍機疏運。

民航局 金門 巴威

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