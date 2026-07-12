宜蘭太平山遊樂區13日恢復開園 蹦蹦車發車及園區局部管制重點一次看
巴威颱風過後，太平山國家森林遊樂區經現場勘查及進行環境各項設施巡視整備，決定7月13日周一上午8時恢復開園，當天蹦蹦車第一班次9時30分行駛，原太平山俱樂部第一場導覽為9時50分。
另提醒遊客區內各場域部分管制狀態，包括宜專一線7公里及16.8公里單線雙向通行；見晴懷古步道局部開放至750公尺；茂興懷舊步道局部開放至200公尺。
鳩之澤家庭湯屋及餐廳整修沒有開放；中間服務站整修中沒有開放，僅開放1間無障礙公廁；森林護照集章處移至太平山莊服務站。
林業及自然保育署宜蘭分署提醒民眾從事戶外活動，隨時關注公路局網站訊息，也需查詢氣象資料，維護旅遊安全。太平山相關訊息可上太平山官網、台灣山林悠遊網查詢。
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