颱風巴威遠離 桃機12日客運漸恢復仍有123航班取消

颱風巴威逐漸遠離台灣，桃園國際機場12日航班陸續恢復正常營運。桃園國際機場公司表示，今天預計起降756架次、旅客約15.5萬人次，但仍有123架次航班取消，都是受颱風影響。

機場公司下午表示，11日晚間依颱風後預報航班數、旅客量統計，桃園機場12日的客貨運航班預計約756架次，包括客機672架次、貨機84架次，旅客量預估約15.5萬人次，整體營運已逐步恢復正常。

機場公司說明，不過，截至今天下午統計確認，12日仍有部分航班遭取消，包括客機入境30架次、出境50架次及貨機43架次，共計取消123架次，都是因颱風巴威影響所導致。

機場公司提醒旅客，各航空公司已陸續恢復正常營運，但仍有部分航班受到影響，加上颱風過後入出境旅客人數較平日增加，建議旅客持續留意航空公司航班通知，或查詢官網及APP最新資訊，並提早抵達機場辦理報到及通關手續，以利行程順利。