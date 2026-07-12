澎金離島航線14加班、放大機型疏運 離島船班正常開航

巴威颱風遠離，空運逐漸恢復，為加速疏運旅客，金門、澎湖等離島航線均有加班機或放大機型共14架次，國際線區域航線也放大機型疏運旅客。民航局表示，後續除繼續協調航空公司放大運能，也將請軍方支援軍機疏運。

巴威颱風來襲，國際線航班取消逾千架次、國內線取消400多架次。在10日下午航班大量取消前，民航局緊急協調航空公司加開班機，於金門航線加開7架次、澎湖航線加開4架次航班，減輕旅客因航班取消滯留壓力；颱風離境後，民航局也自昨天起即協調航空公司，準備後續疏運。

民航局表示，今天截至下午2時止，國內線取消63架次、延誤4架次；國際線部分，國際暨兩岸航線取消138架次、延誤15架次。

民航局指出，華航與長榮今均有放大機型飛航東北亞、東南亞與兩岸航線，疏運因航班取消延誤行程旅客；國內線部分，民航局已協調航空公司，於金門、澎湖航線加開班機或放大機型共14架次。

民航局表示，今天空運航班陸續恢復後，各地機場均湧入大批旅客，在航空公司有效調度運能下，國內線至中午已逐漸恢復正常，但午後因小三通復航，預期金門將湧入更多旅客，民航局已請航空公司預留運能，待命投入疏運，同時亦以聯繫國防部，將視情況啟動軍機疏運。

由於馬祖天候尚不穩定，今日航班仍然停航，民航局表示，明日除請航空公司調度運能，也會請國防部視狀況支援軍機疏運；民航局也要求國籍航空公司，除妥善調度運能，也要落實旅客權益之維護，也盼旅客出發前留意天候與航班動態，避免至機場久候。

離島船班部分，交通部航港局指出，今（12日）晚間基隆-馬祖、13日上午馬祖-基隆正常開航，澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球航線明（13日）均正常開航。

小三通部分，馬祖小三通福澳-琅岐、白沙-黃岐13日部分停航外，可正常開航；金門小三通水頭-五通今日12時15分起已恢復金門水頭-廈門五通雙向航駛。

航港局表示，馬航線今晚及明早尚有空位、台澎各航線明天即將復航，呼籲有需要旅客多加利用，出發前也需留意最新航班資訊及船公司公告。

金門航班上午恢復，金門機場湧入搭機旅客。圖／交通部民航局提供

國際線航班陸續恢復，大批旅客湧入松山機場。圖／交通部民航局提供