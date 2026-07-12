台鐵內灣線提前搶通 部分海運航線午後復航

許多上班族與外食族習慣在清晨來杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但醫師蕭偉成近日科普指出，建立良好的5大晨間習慣是維持健康與長壽的關鍵。他嚴正警告，起床後千萬不要立刻空腹喝咖啡，否則極易引發胃部嚴重不適，起床後應先飲用300至500毫升的溫開水，掌握好健康節奏，才能在不傷胃的前提下打點好身體。

2026-07-12 10:36