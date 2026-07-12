台鐵內灣線提前搶通 部分海運航線午後復航
颱風巴威遠離，台鐵今天表示，內灣線提前至下午2時52分恢復通行。交通部航港局指出，基隆-馬祖航線晚間正常開航，金門小三通的水頭-五通午後恢復航駛。
台鐵內灣線由於沿線3處邊坡土石滑落，預計今天下午5時完成搶修，竹中至內灣間上午8時至下午5時啟動公路接駁。
台鐵中午指出，經工務單位投入人力及機具全力搶修，於中午12時41分路線搶通，內灣線自1824次（竹中下午2時52分開）起恢復正常行車，同時取消公路接駁。
另外，航港局指出，基隆-馬祖航線12日晚間基隆-馬祖、13日上午馬祖-基隆正常開航，澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球航線13日均正常開航。
小三通部分，航港局指出，馬祖小三通福澳-琅岐、白沙-黃岐13日部分停航外，可正常開航；金門小三通水頭-五通今天中午12時15分起已恢復金門水頭-廈門五通雙向航駛。
航港局提醒，台馬航線今晚及明早尚有空位、台澎各航線明天即將復航，航港局呼籲有需要的旅客多加利用。
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