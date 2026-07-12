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巴威颱風影響中南部產區有限 農糧署：7月中下旬可恢復蔬菜正常供應

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，中南部等蔬菜主產地間歇降雨影響輕微，產區已陸續恢復採收供應，蔬菜量價逐步回穩，預估7月中下旬可恢復正常供應。圖／聯合報系資料照
農糧署表示，中南部等蔬菜主產地間歇降雨影響輕微，產區已陸續恢復採收供應，蔬菜量價逐步回穩，預估7月中下旬可恢復正常供應。圖／聯合報系資料照

巴威颱風已於今日解除警報，本次颱風主要影響台北、桃園、新竹及宜蘭等北部、東北部地區。農業部農糧署表示，中南部等蔬菜主產地間歇降雨影響輕微，產區已陸續恢復採收供應，蔬菜量價逐步回穩，預估7月中下旬可恢復正常供應。

農糧署說明，受巴威颱風降雨影響，近2日台北市因防洪需要關閉堤防外水閘門，造成台北果菜批發市場周邊停車不易，進場承銷人減少，產地也機動配合調減供貨。根據統計，今日北農蔬菜交易量558公噸，較昨日972公噸減少42.6%；今日平均每公斤交易價格51.7元，較昨日38.9元上漲32.9%。

農糧署指出，因本次颱風對西部主要蔬菜產區如桃園平地、彰化、雲林及嘉義等影響不大，短期葉菜種植面積計618公頃，均已復耕，目前產能約為6月豪雨前的75%，預估7月中下旬可恢復正常供應，後續蔬菜供應可趨平穩。

農糧署指出，為因應近期颱風豪雨影響蔬菜供應，除輔導農民團體加強調節出貨，供應市場需求外；農糧署也另輔導農民團體自6月25日起於全台全聯福利中心等零售通路，供應高麗菜、根莖類、蕈菇類及芽菜等多種優惠蔬菜，以有效方便消費者採購需求。

農糧署補充，為提供消費者多元蔬菜消費選擇，也已輔導農民團體於冬季蔬菜產季與農民契作生產青花菜、花椰菜、菠菜、牛番茄、青蔥及根莖類等蔬菜產製多種國產冷凍蔬菜，目前總庫存量尚有4000公噸以上。

農糧署 巴威颱風 宜蘭

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