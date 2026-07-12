颱風後菜價飆！達人授「青蔥復活術」：留一截蔥白無限長大

颱風過後，市場上的青菜和辛香料價格上漲總是特別有感，常讓不少家庭主婦大喊吃不消。生活達人陳映如在臉書粉絲專頁上分享，用「紅蔥頭種細蔥的方法」，指出如果想種一般的青蔥，方法同樣非常簡單。平時家裡做菜煮飯剩下的青蔥尾端別急著丟掉，只要掌握正確的再生技巧，就能在家中輕鬆讓青蔥「再次復活」繼續長大。

陳映如指出，每次切完蔥之後，只要刻意留下一小截「帶有根部」的蔥白，就能當作現成的種植素材。種植的步驟其實非常親民：準備一個容器，將蔥根放入少量的清水之中，只要讓最底部的根部稍微吸到水即可。

陳映如特別提醒一個關鍵盲點，那就是「蔥白的部分千萬不要泡在水裡」，否則在潮濕的環境下非常容易導致整截蔥白腐爛，種植期間也要記得每天更換一次乾淨的水，保持水質清潔。

依照這個方法細心照料，大約過了兩、三天之後，就能用肉眼明顯看到新的綠色蔥葉慢慢從中間長高。陳映如坦言，雖然透過這種水培方式一次長出來的青蔥產量並不算多，但是當民眾在家中煮麵、炒菜、煎蛋需要點綴提味時，隨手拿剪刀去剪幾根現採的綠蔥下來使用，分量可說是剛剛好。

這種居家剩食利用術不僅環保、完全不浪費食材，在颱風過後辛香料價格飆漲的時期，還能順便幫自己的荷包省下一點買蔥的買菜錢，民眾也能在風雨後的物價波動中，在自家廚房體驗動手種植的樂趣與微小的小確幸。