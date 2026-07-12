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7成嬰兒1歲前曾感染RSV 醫揭最大破口在家中

中央社／ 台北12日電

孩子感染呼吸道融合病毒（RSV）發燒、咳不停，新手爸媽好頭痛，研究顯示，近7成嬰兒在1歲前曾感染，醫揭最大破口在家中，呼籲孕期就應與醫師討論，及早規劃寶寶的保護策略。

高雄醫學大學附設中和醫院新生兒科主任鐘浩瑋今天透過新聞稿表示，RSV並不是只有冬天才需要擔心的病毒，感染高峰多集中於生命早期。對新生兒與1歲以下嬰幼兒而言，更可能引發嚴重下呼吸道感染。

鐘浩瑋引用過去一份研究指出，約60%至70%嬰兒在1歲前曾感染RSV，幾乎所有兒童在2歲前都會感染過1次。感染RSV的健康風險不僅僅是病程發生當下，甚至連帶影響孩子未來，多項追蹤研究指出，嬰幼兒時期曾因RSV下呼吸道感染住院者，未來發展為氣喘風險增3至4倍。

成人感染RSV，症狀可能只像一般感冒，容易被忽略。鐘浩瑋提醒，對新生兒來說，RSV的威脅非同小可。由於嬰幼兒氣管較狹窄、免疫系統尚未成熟，一旦感染，往往更容易出現喘、呼吸急促、下呼吸道感染等，嚴重時恐需要住院，或進入加護病房接受呼吸支持治療。

「很多家長覺得小朋友沒有出門，感染風險應該很低。」鐘浩瑋說，其實真正的風險來源常常來自家中大人，RSV傳染力很強，大約是流感的2倍，即使成人感染後症狀不明顯，也可能把病毒帶回家傳染給寶寶。

除了勤洗手等基本防護措施外，鐘浩瑋建議家長在孕期就應與醫師討論，及早規劃寶寶的保護策略。目前RSV的預防策略主要包括孕婦疫苗與新生兒單株抗體，在懷孕期間提早了解RSV、提前規劃預防策略，寶寶將能獲得更完整的保護。

鐘浩瑋說明，疫苗是透過刺激身體自行產生抗體，因此通常需要2到4週才能建立保護力；單株抗體則可直接把抗體提供給身體，因此施打後即可立即發揮保護效果。

鐘浩瑋表示，媽媽透過疫苗傳給寶寶的抗體，會隨時間逐漸下降，為了延長保護效果，通常建議在寶寶出生滿3個月起，回診或施打常規疫苗時，再次與小兒科醫師討論，評估加1劑長效型單株抗體獲後續保護力。

新生兒 RSV

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