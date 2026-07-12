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醫揭颱風後「真正高峰」在災後2、3天 割傷、中風、慢性病患者最多

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師表示，急診的「真正高峰」在颱風過後2、3天，以割傷、中風、慢性病患者最多。聯合報系資料照
醫師表示，急診的「真正高峰」在颱風過後2、3天，以割傷、中風、慢性病患者最多。聯合報系資料照

每當颱風來襲，民眾常擔心醫院服務是否受影響，急診醫師指出，實際情況與一般人想像不同。真正的大風大雨期間，因交通不便，多數民眾反而不敢外出，急診量未必暴增。真正的就醫高峰，多出現在風雨過後2、3天，民眾開始整理家園，各類外傷、感染及慢性疾病患者才陸續增加。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，颱風天急診量多寡，其實與天候狀況密切相關。若只是宣布停班停課，但天氣並未明顯惡化，不少原本安排門診的患者會因診所、醫院停診，改到急診求診，因此急診人數容易接近假日水準。若遇上強風暴雨，多數人會選擇待在家中，除非症狀十分嚴重，否則不會冒著風雨就醫。

李宜恭指出，颱風期間真正需要立即送醫的，多半是急重症患者，例如腦中風、劇烈腹痛、心血管疾病等，即使天候惡劣，仍須盡快就醫，以免延誤黃金治療時間。相較之下，外傷患者則多集中在災後出現。

李宜恭說，近年大型風災造成的大量創傷已不像過去常見，遇到豪雨淹水或住家受損，民眾清理環境時容易被破碎玻璃、鐵片、尖銳物品割傷，或因搬運重物、跌倒而受傷，因此急診外傷患者通常會在災後幾天明顯增加。

除了外傷之外，慢性病患者也是颱風期間另一個需要特別留意的族群。李宜恭表示，不少癌症病患、長期服用標靶藥物或特殊藥品的患者，最擔心的是遇到颱風停診，無法依照原訂時間領藥或接受治療，常因焦慮前往急診詢問，但急診室無法直接開立所有特殊藥物，只能視個案狀況協助安排後續醫療，建議病友在颱風來臨前，應先與原主治醫師或醫院聯繫，了解領藥及回診安排。

李宜恭提醒，民眾不必因颱風而過度恐慌，災後清理家園務必穿著包覆性鞋子、防水手套及長褲，避免赤腳涉水或直接接觸汙泥，降低割傷及感染風險。衛福部也呼籲，豪雨淹水後應注意飲水與環境衛生，避免食用泡水食物，若曾接觸汙水、汙泥後出現發燒、腹瀉、黃疸或傷口紅腫等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師曾有淹水或汙水暴露史。

慢性病 颱風

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