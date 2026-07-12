雨天老毛病又犯？醫揪「四大病情誘因」：忍痛不就醫恐失良機

颱風豪雨來襲，為什麼許多慢性病患者的病情容易急性惡化？黃軒醫師在臉書指出，並非「雨水」導致疾病，而是暴雨和颱風帶來的「氣溫驟降、濕度飆升、氣壓變化，加上生活作息」，共同誘發了慢性病的急性發作。呼籲民眾在颱風假留守家中時，除了滑手機、追劇、打電動之外，更應該透過電話或視訊，多加關心身邊慢性病家人。

黃軒醫師透露，在豪雨季節的臨床門診中，最常遇到四類患者的病情出現波動：

第一、心血管疾病 患者容易因氣溫驟降、氣壓變化所帶來的生理壓力，以及風雨交加時的心理焦慮，引發血壓劇烈波動、心絞痛、心肌梗塞或心臟衰竭惡化。 第二、呼吸道疾病 因環境過於潮濕導致黴菌滋生、病毒活躍，或是因防颱緊閉門窗導致室內空氣品質變差，進而引發氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）急性發作。 第三、偏頭痛與關節疼痛 部分患者的大腦神經對氣壓變化極為敏感，容易在暴雨前夕或期間誘發劇烈頭痛，而環境濕冷也會增加關節炎患者的肌肉緊繃與不適感。 第四、糖尿病 豪雨限制了民眾出門活動的意願，導致活動量驟減，加上許多人習慣囤積泡麵、乾糧等精緻澱粉在家中食用，容易導致飲食失控、血糖全面失守。

除了生理誘因，豪雨期間還隱藏著三個常被忽略的隱形殺手。首先是「延遲就醫」，患者常因外面風雨過大而選擇「再忍一下」，進而錯過最佳治療時機；其次是「設備受損」，萬一颱風造成斷電，可能影響居家呼吸器、氧氣製造機或胰島素的冷藏儲存。最後則是「心理壓力」，惡劣天氣帶來的社交孤立感、睡眠不足與焦慮，都會直接讓慢性病控制變差。

面對風雨的威脅，黃軒醫師提出了「四大安心心法」供慢性病患者與家屬做好防範準備：

一、 藥物務必備齊並按時服用，不可自行停藥，建議家中維持3至7天的備用藥量。

二、在生活中要定時監測並記錄血壓與血糖數據。

三、依賴電力維持醫療設備的患者應預先確認備用電池功能，規劃好停電時的緊急安置去處。

四、若出現胸痛、呼吸困難、意識改變、不正常冒冷汗、單側肢體無力等危急警訊，切勿因大雨而猶豫，應果斷撥打119或儘速前往急診就醫。