快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

雨天老毛病又犯？醫揪「四大病情誘因」：忍痛不就醫恐失良機

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師指出暴雨和颱風帶來的「氣溫驟降、濕度飆升、氣壓變化，加上生活作息」，共同誘發了慢性病的急性發作。 示意圖／ingimage
黃軒醫師指出暴雨和颱風帶來的「氣溫驟降、濕度飆升、氣壓變化，加上生活作息」，共同誘發了慢性病的急性發作。 示意圖／ingimage

颱風豪雨來襲，為什麼許多慢性病患者的病情容易急性惡化？黃軒醫師在臉書指出，並非「雨水」導致疾病，而是暴雨和颱風帶來的「氣溫驟降、濕度飆升、氣壓變化，加上生活作息」，共同誘發了慢性病的急性發作。呼籲民眾在颱風假留守家中時，除了滑手機、追劇、打電動之外，更應該透過電話或視訊，多加關心身邊慢性病家人

黃軒醫師透露，在豪雨季節的臨床門診中，最常遇到四類患者的病情出現波動：

第一、心血管疾病

患者容易因氣溫驟降、氣壓變化所帶來的生理壓力，以及風雨交加時的心理焦慮，引發血壓劇烈波動、心絞痛、心肌梗塞或心臟衰竭惡化。

第二、呼吸道疾病

因環境過於潮濕導致黴菌滋生、病毒活躍，或是因防颱緊閉門窗導致室內空氣品質變差，進而引發氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）急性發作。

第三、偏頭痛與關節疼痛

部分患者的大腦神經對氣壓變化極為敏感，容易在暴雨前夕或期間誘發劇烈頭痛，而環境濕冷也會增加關節炎患者的肌肉緊繃與不適感。

第四、糖尿病

豪雨限制了民眾出門活動的意願，導致活動量驟減，加上許多人習慣囤積泡麵、乾糧等精緻澱粉在家中食用，容易導致飲食失控、血糖全面失守。

除了生理誘因，豪雨期間還隱藏著三個常被忽略的隱形殺手。首先是「延遲就醫」，患者常因外面風雨過大而選擇「再忍一下」，進而錯過最佳治療時機；其次是「設備受損」，萬一颱風造成斷電，可能影響居家呼吸器、氧氣製造機或胰島素的冷藏儲存。最後則是「心理壓力」，惡劣天氣帶來的社交孤立感、睡眠不足與焦慮，都會直接讓慢性病控制變差。

面對風雨的威脅，黃軒醫師提出了「四大安心心法」供慢性病患者與家屬做好防範準備：

一、藥物務必備齊並按時服用，不可自行停藥，建議家中維持3至7天的備用藥量。

二、在生活中要定時監測並記錄血壓與血糖數據。

三、依賴電力維持醫療設備的患者應預先確認備用電池功能，規劃好停電時的緊急安置去處。

四、若出現胸痛、呼吸困難、意識改變、不正常冒冷汗、單側肢體無力等危急警訊，切勿因大雨而猶豫，應果斷撥打119或儘速前往急診就醫。

豪雨 慢性病 家人

延伸閱讀

不是錯覺！每逢颱風天特別愛睏 背後有3大科學根據

夏季下體搔癢灼熱別輕忽 醫：做好5件事...降低第二型疱疹復發機會

80歲男氣喘就診竟是「急性心衰竭」醫揭為何快喪命還能自己走路

手抖不一定是巴金森氏症 她手抖10年竟是「這1疾病」惹禍

相關新聞

颱風後菜價飆！達人授「青蔥復活術」：留一截蔥白無限長大

颱風過後，市場上的青菜和辛香料價格上漲總是特別有感，常讓不少家庭主婦大喊吃不消。生活達人陳映如在臉書粉絲專頁上分享，用「紅蔥頭種細蔥的方法」，指出如果想種一般的青蔥，方法同樣非常簡單。平時家裡做菜煮飯剩下的青蔥尾端別急著丟掉，只要掌握正確的再生技巧，就能在家中輕鬆讓青蔥「再次復活」繼續長大。

起床灌咖啡超傷胃？ 醫揭「晨間5習慣」助長壽：先喝這杯更促蠕動

許多上班族與外食族習慣在清晨來杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但醫師蕭偉成近日科普指出，建立良好的5大晨間習慣是維持健康與長壽的關鍵。他嚴正警告，起床後千萬不要立刻空腹喝咖啡，否則極易引發胃部嚴重不適，起床後應先飲用300至500毫升的溫開水，掌握好健康節奏，才能在不傷胃的前提下打點好身體。

喝酒臉紅就是代謝好？醫打臉指缺乏「1基因」：喝一杯等於吸萬倍甲醛

你是否也常聽到「喝點酒能養生」這句話？減重醫師蕭捷健直言，醫學研究早打臉這種觀念，酒精的安全劑量其實就是零。他警告，這杯宛如「液體脂肪」的酒精會把三酸甘油脂塞進內臟，造成脂肪肝與腸漏症，進而引發身體慢性發炎與肥胖。看到醫界前輩被灌酒差點出人命的新聞，讓他心裡五味雜臣，曾有經驗的他如今只要到聚餐時間，會直接拒絕。

宜蘭太平山遊樂區13日恢復開園 蹦蹦車發車及園區局部管制重點一次看

巴威颱風過後，太平山國家森林遊樂區經現場勘查及進行環境各項設施巡視整備，決定7月13日周一上午8時恢復開園，當天蹦蹦車第一班次9時30分行駛，原太平山俱樂部第一場導覽為9時50分。

雨天老毛病又犯？醫揪「四大病情誘因」：忍痛不就醫恐失良機

颱風豪雨來襲，為什麼許多慢性病患者的病情容易急性惡化？黃軒醫師在臉書指出，並非「雨水」導致疾病，而是暴雨和颱風帶來的「氣溫驟降、濕度飆升、氣壓變化，加上生活作息」，共同誘發了慢性病的急性發作。呼籲民眾在颱風假留守家中時，除了滑手機、追劇、打電動之外，更應該透過電話或視訊，多加關心身邊慢性病家人。

讀饗時光EP175｜江浙菜的再敘事 ft.薺元小館

台北薺元小館開幕25年，是不少老饕的口袋名單。目前負責經營的二代程家堯才31歲，卻已經接班了9年。他如何詮釋江浙菜的風味跟記憶，並且延續到年輕客群？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。