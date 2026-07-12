颱風後台北果菜市場今蔬菜交易價大漲32% 農糧署估「這時候」菜價趨穩

巴威颱風12日解除警報，婆婆媽媽擔憂未來一周菜價又要貴桑桑。農業部農糧署表示，此次颱風主要影響台北、桃園、新竹及宜蘭等北部、東北部地區，僅影響部分高冷蔬菜採收進度及運輸。中南部等蔬菜主產地間歇降雨影響輕微，產區已陸續恢復採收供應，蔬菜量價逐步回穩，農糧署將持續掌握市場交易情形，加強調配供應，滿足民生需求。

農糧署說明，受巴威颱風降雨影響，近2日台北市因防洪需要關閉堤防外水閘門，造成台北果菜批發市場周邊停車不易，進場承銷人減少，產地亦機動配合調減供貨。因此，今日該市場蔬菜交易量558公噸，較11日972公噸減少42.6%；平均每公斤交易價格51.7元，較昨日38.9元上漲32.9%。

農糧署表示，因這次颱風對西部主要蔬菜產區，包括桃園平地、彰化、雲林及嘉義等影響不大，短期葉菜種植面積計618公頃，均已復耕，目前產能約為6月豪雨前之75%，預估7月中下旬可恢復正常供應，後續蔬菜供應可趨平穩，請消費者放心。

農糧署指出，為因應近期颱風豪雨影響蔬菜供應，除輔導農民團體加強調節出貨，供應市場需求外；該署另輔導農民團體自6月25日起於全台全聯福利中心等零售通路，供應高麗菜、根莖類、蕈菇類及芽菜等多種優惠蔬菜，以有效方便消費者採購需求，歡迎民眾多加選購。

農糧署表示，為提供消費者多元蔬菜消費選擇，該署輔導農民團體於冬季蔬菜產季與農民契作生產青花菜、花椰菜、菠菜、牛番茄、青蔥及根莖類等蔬菜產製多種國產冷凍蔬菜，目前總庫存量尚有4,000公噸以上，歡迎消費者至各大連鎖賣場或透過網購平台選購國產優質冷凍蔬菜。