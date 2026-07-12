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台鐵區間快竟「擦撞礁溪飯店招牌」延誤影響40人 真實原因曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
礁溪某飯店的舊招牌鐵架入侵軌道，造成台鐵區間快車經過時擦撞，有部分列車延誤。圖／民眾提供
礁溪某飯店的舊招牌鐵架入侵軌道，造成台鐵區間快車經過時擦撞，有部分列車延誤。圖／民眾提供

台鐵礁溪站今發生鐵道擦撞意外，台鐵4007次區間快車上午7時8分行經礁溪站附近62公里650公尺處，擦撞路旁礁溪麗翔飯店倒塌的舊招牌鐵架，造成車身受損、部分班次延誤。台鐵公司表示，工務人員已於早上7時55分排除障礙，4007次迴經查修後，路線恢復正常，影響約40名旅客。

宜蘭礁溪今上午發生鐵道擦撞意外，台鐵一列由花蓮開往樹林的4007次區間快車，上午7時8分行經礁溪站附近62公里650公尺處，擦撞路旁礁溪麗翔飯店倒塌的舊招牌鐵架，造成車身受損，所幸沒有人員受傷，部分班次有延誤。

台鐵公司說明，今日4007次區間快車於礁溪站1股道上午7時7分開車，開出後撞到圍牆外侵入路線的招牌鐵桿致列車無法行駛，4007次礁溪=樹林間停駛，旅客約40人換乘4123次（間隔20分），工務人員於上午7時55分排除障礙，4007次迴所屬機務段查修，路線恢復正常。

至於飯店舊招牌鐵架為何會突然倒塌並侵入鐵道淨空區，台鐵表示，本公司宜蘭工務段，於今日凌晨0時42分完成該區段路線巡查，並未發現該倒塌招牌入侵軌道；該飯店招牌鐵架疑因受巴威颱風強烈風勢受損，於列車通過前倒下傾入淨空。

礁溪某飯店的舊招牌鐵架入侵軌道，造成台鐵區間快車經過時擦撞，有部分列車延誤。圖／民眾提供
礁溪某飯店的舊招牌鐵架入侵軌道，造成台鐵區間快車經過時擦撞，有部分列車延誤。圖／民眾提供

台鐵 花蓮 礁溪

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