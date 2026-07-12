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上半年非法旅宿開罰8158.4萬 台南開罰破2000萬、屏東非法民宿最多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年上半年國內非法旅宿（含日租套房）開罰6972萬元，非法民宿開罰1186.4萬元，總計開罰8158.4萬元。圖為非法旅館業真實案例。圖／北市觀傳局提供
今年上半年國內非法旅宿（含日租套房）開罰6972萬元，非法民宿開罰1186.4萬元，總計開罰8158.4萬元。圖為非法旅館業真實案例。圖／北市觀傳局提供

交通部觀光署公布今年上半年國內非法旅宿查緝情況，非法旅館（含日租套房）共開罰418件、6972萬元，非法民宿開罰153件、1186.4萬元，總計開罰8158.4萬元；其中，台南市非法旅宿開罰金額最高，達2102萬元，而台北市開罰次數最多；民宿部分，屏東非法數量最多、宜蘭開罰189萬最多。

觀光署統計，今年上半年（1至6月）國內共有3276家合法旅館，較去年同期減少13家，市場變動不大，略減原因是個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數1060家，較去年同期增加137家，主要是都會區的日租套房增加，及地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。

根據觀光署資料指出，非法旅館以台北市260家最多，且全數為日租套房；其次為台中市有190家，宜蘭縣也有165家，另外高雄市有139家、台南市137家。

而旅館總共稽查2692家次，最多的前3名分別為高雄市597家次、台北市531家次、台南市296家次；總罰鍰次數418次，前3名依序為台北市140次、台南市82次、台中市61次；開罰金額前3名則為台南市2102萬元、台北市1563萬、新北市910萬。

民宿部分，國內合法民宿多達1萬2816家，較去年同期增加466家。觀光署分析，由於民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；而未合法民宿列管家數549家，較去年同期減少18家，主要是地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業。

統計非法民宿數量以屏東縣132家最多，其次為南投縣有101家，台東縣也有76家、宜蘭縣70家。各縣市今年上半年對非法旅宿共稽查7077次，最多的前3名分別為宜蘭縣1852家次、台東縣1216家次、屏東縣836家次。

非法民宿總罰鍰次數153次，前3名依序為台東縣22次、台南市及宜蘭縣各18次、南投縣及屏東縣各17次；總罰鍰金額1186.4萬元，最多的前3名為宜蘭縣189萬元、台東縣163萬元、嘉義縣153萬元。

觀光署說明，2025年4月2日針對非法經營行為加重裁罰，對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限50萬元提高至200萬元；民宿部分則由原先的6至30萬元，提高為10至100萬元。

觀光署指出，非法經營旅宿，透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，罰鍰原為3至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10至150萬元，罰則提高也連帶讓開罰總金額提高。

今年上半年國內非法旅宿（含日租套房）開罰6972萬元，非法民宿開罰1186.4萬元，總計開罰8158.4萬元。圖為未合法民宿示意圖。記者林伯驊／翻攝
今年上半年國內非法旅宿（含日租套房）開罰6972萬元，非法民宿開罰1186.4萬元，總計開罰8158.4萬元。圖為未合法民宿示意圖。記者林伯驊／翻攝

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