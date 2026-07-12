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颱風遠離 桃機觀景台開放、聯外交通多恢復正常

中央社／ 桃園機場12日電

颱風巴威逐漸遠離，桃園國際機場今天恢復正常運作，機場公司表示，第二航廈南北觀景台重新開放，機場捷運、高鐵、台鐵、計程車、停車場及多數客運路線都恢復正常營運。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，受到颱風影響，自10日晚間6時起預防性關閉的第二航廈南北觀景台，今天重新開放，其中北觀景台開放時間為上午10時至晚間10時30分，南觀景台為上午10時30分至晚間10時30分，提供旅客及民眾賞機服務。

機場公司指出，隨著颱風遠離，機場捷運、計程車、巡迴巴士、高鐵及停車場都正常營運。

至於客運，機場公司表示，往返台北、松山機場、南港、淡水、板橋、新店、桃園、中壢、新竹、宜蘭及台中的主要路線都已恢復營運。目前僅1819B（台北）及1842（松山機場）客運路線暫停營運，其餘班次依公告行駛。相關聯外交通措施仍將視天候及營運狀況滾動調整，建議旅客出發前查詢各交通單位最新資訊。

巴威 松山機場 桃園

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