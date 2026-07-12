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兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

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未來一周全台水氣多 氣象署：南部東南部不定時雨其他地區午後雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周水氣偏多，受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。本報資料照片
未來一周水氣偏多，受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。本報資料照片

巴威颱風遠離台灣，不過水氣仍偏多。中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周太平洋高壓還沒有完全伸展到台灣附近，水氣偏多，受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，西半部午後局部地區仍有較大雨勢。

張承傳表示，今天受西南風影響，中南部有短暫陣雨，南部有局部大雨；北部、東北部有局部短暫雨，花東午後也有局部短暫雨。

張承傳指出，明、後天受南方水氣北移影響，水氣偏多，南部及東南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區夜晚、上午也有零星降雨，中部以北及宜花地區主要為午後雷陣雨，北部有局部大雨或短延時豪雨。另外，明天東南部及恆春也有較大雨勢。

張承傳表示，周三至周六偏西南到南風，南部整天有不定時短暫陣雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。

溫度方面，張承傳說，今起恢復夏季型悶熱高溫型態。今天中部以北及東北部高溫約34度，南部及花東約32至34度，花東縱谷有局部36度高溫發生機率；未來一周西半部高溫約34至35度，東半部約31至33度。

此外，張承傳提醒，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮及馬祖沿海有長浪發生機率；明、後天西南部、東北部及東部沿海適逢年度大潮，低窪地區須留意積淹水情形；周三、周四東南部則有焚風發生機率。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天雨區及高溫情形。圖／中央氣象署提供
今天雨區及高溫情形。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

巴威颱風 花東縱谷 高溫

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