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巴威颱風影響航班停飛 客服打不進去怎麼辦？達人授7自救步驟

聯合新聞網／ 綜合報導
巴威颱風來襲許多班機取消，旅遊達人Naomi Chen整理出後續處理的七個關鍵步驟。 圖／聯合報系資料照
巴威颱風來襲許多班機取消，旅遊達人Naomi Chen整理出後續處理的七個關鍵步驟。 圖／聯合報系資料照

巴威颱風強襲，導致從台灣出發的航班幾乎全數取消，預估影響高達十幾萬人的機票，許多旅客也面臨航空公司客服電話打到天荒地老卻始終無人接聽的困境。旅遊達人Naomi Chen在臉書粉專分享自身經驗，強調遇到班機取消時先不要乾著急、生氣或狂打電話，並整理出七大關鍵步驟，避免盲目卡在同一支電話線上。

Naomi Chen分享遇到航班取消時，先做對以下七件事

一、先看官網與App：不要只是一直撥打客服，應先到航空公司官網、App或 Email輸入訂位代號與英文姓名，確認原航班是否真的取消，或是已被安排替代航班、處於候補還是需自行處理。傳統航空有時會替旅客先安排，廉航則多半寄信讓旅客自行改班或退費。

二、確認機票購買管道：釐清機票是透過官網還是第三方平台購買。官網買的直接找航空公司，若透過旅行社或Trip.com等平台，原則上要找原開票單位，但可同步去航空公司官網查狀態。

三、改用其他聯繫方式：電話打不進去時，改寄Email並附上訂位代號、旅客英文姓名、原航班資訊與希望的處理方式，有時回覆更快。文字客服、線上表單或App客服也能同步使用。

四、自助退改票先看清：不要一著急就按退票，先確認是否會收手續費、是取消單段還是整張來回票、去程取消回程能否免費處理。

五、行程異動接受改變：大量取消後機位很快客滿，應同步查詢替代航班、其他日期餘位或其他航空票價，甚至改飛鄰近機場，但買新票前要確定舊票能否全額退。

六、所有證明收據留存：妥善保存電子機票、登機證、取消通知、延誤證明與客服信件。若在國外滯留，多住的住宿、交通及餐飲收據都要留好，至於能否理賠需看個人的旅遊不便險條款。

七、飯店租車行程一起處理：機票處理完後，應立刻連繫飯店、租車、門票等單位，附上航班取消通知，詢問能否延期、取消或保留，越早聯繫越有機會成功。

回顧昨（11）日災情，桃園國際機場明顯受到巴威颱風外圍環流影響，機場公司召開了第6次防颱應變會議，要求各單位巡檢設施安全，並盤點疏運整備。昨日原表定760架次客、貨機航班因颱風影響原訂全數取消，但後續因颱風路徑略為北偏且有減弱趨勢，由華航代理的越南航空 VN570（胡志明市－桃園）及 VN578（河內－桃園）2班晚間抵台航班規劃恢復正常執行。

受到昨日航班幾乎全面停飛影響，桃園機場各航廈罕見出現空蕩蕩的特殊景象。報到大廳、出入境及候機區幾乎看不到任何旅客，航廈的冷清程度甚至比新冠疫情期間還要更加明顯，成為近年來少見的景象。機場公司也提醒，航空公司後續仍會視颱風發展滾動調整航班，呼籲旅客出發前務必密切留意航空公司官網及最新公告，以利妥善安排後續行程。

巴威颱風 機票 航班

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