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影／巴威颱風遠離桃機航班恢復營運 今預估旅客量達15.5萬人
巴威颱風逐漸遠離台灣，各航空公司今天航班正常營運，桃園機場今天客貨運航班數預計756架次（客機672架次、貨機84架次），旅客量預估達15.5萬人次。機場公司表示將與航空公司、地勤公司及CIQS各單位密切聯繫，就旅客報到、安檢、證照查驗、動植物檢疫、發燒篩檢及海關等作業，預為準備服務人力量能。
巴威颱風襲台，桃園國際機場受強烈風雨影響，桃機昨表定760架次客、貨機航班「全數取消」，航廈內罕見空蕩，報到大廳與出入境區幾乎不見人影，冷清程度甚至超越新冠疫情時期，締造「零起降」、「零出入境」的罕見紀錄。機場公司提醒，今天各航空公司航班颱風後開始正常營運，旅客人數將較平日眾多，建議旅客隨時留意航空公司之航班異動通知，或查詢各航空公司官網、APP等航班資訊，並提早抵達機場、耐心等候，以確保行程順利。
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