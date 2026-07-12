中部四縣市赴韓推廣來台觀光 吸引韓國逾3萬人次關注

韓國旅客赴台旅遊市場持續成長，由台中、彰化、南投及苗栗四縣市共同組成的中台灣觀光推廣團，前天到韓國首爾弘大商圈舉辦為期兩天的觀光推廣活動，以「中台灣旅行 台灣旅行中」為主題，並以「今天城市、明天自然」為推廣主軸，透過B2B觀光推介會及B2C城市行銷活動雙軌並進，成功吸引韓國逾3萬人次關注。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，7月10日舉辦的B2B觀光推介會，邀集逾百家台韓觀光業者參與，有駐韓國台北代表部、交通部觀光署駐首爾辦事處、韓國觀光協會（KATA）、首爾觀光財團、首爾文化藝術交流協會，及真航空、星宇航空、德威航空、台灣虎航、中華航空及長榮航空等六家航空公司代表共同出席，深化雙方觀光交流與合作。與會韓國旅遊業者表示，目前首爾已有直飛台中航線，有助規劃中台灣旅遊商品，看好未來市場發展。

陳美秀指出，這二天在弘大商圈舉辦的B2C推廣活動反應熱烈，現場規劃集章抽機票、傳統服飾換裝、泰雅族編織體驗及茶文化品茗等多元互動內容，展現中台灣兼具自然、人文、美食及文化體驗的旅遊特色，也符合韓國旅客偏好沉浸式、深度旅遊的需求。現場更有韓國民眾分享，曾多次造訪台中，高美濕地夕陽、珍珠奶茶及舒適宜人的氣候令人印象深刻，這次來到弘大商圈參與活動，彷彿再次重遊中台灣，得知首爾直飛台中交通便利後，表示「一定要再到台灣玩！」

彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦說，彰化擁有超過300年的歷史文化底蘊，兼具文化古蹟、特色產業、自然生態及在地美食，全台唯一仍在運作的扇形車庫、百年無形文化資產「海牛採蚵」，以及全台獨一無二的玻璃媽祖廟，都是極具代表性的觀光亮點，未來也期待善用台中機場直航優勢，吸引更多韓國旅客深入探索彰化。

南投縣觀光處長林秀梅分享，南投長期深耕韓國市場，去年底至今年初曾於首爾明洞黃金地段播放「Nantou Awaits」形象影片，觸及上千萬人次；此次再與中台灣四縣市攜手赴韓推廣，介紹南投豐富的觀光資源、年度特色活動及永續旅遊成果，也透過拜會當地觀光單位及旅行業者，持續深化合作關係。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，韓國是台灣重要的國際客源市場，此次四縣市聯合推廣，展現中台灣區域合作成果，也凸顯苗栗推動永續旅遊及拓展國際市場的決心，未來將持續透過區域結盟、國際展會及商務媒合等方式，提升苗栗國際觀光品牌能見度。

台中市觀旅局表示，此次弘大商圈活動線下觸及人數累計突破3萬人次，前期結合首爾明洞大型戶外廣告、韓國電視媒體專題報導等宣傳資源，搭配此次四縣市實體推廣活動，成功串聯台中都會旅遊、彰化人文美食、南投自然景觀及苗栗鐵道溫泉等特色旅遊資源，提升中台灣整體觀光品牌形象與國際能見度。