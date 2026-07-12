喝酒臉紅就是代謝好？醫打臉指缺乏「1基因」：喝一杯等於吸萬倍甲醛

你是否也常聽到「喝點酒能養生」這句話？減重醫師蕭捷健直言，醫學研究早打臉這種觀念，酒精的安全劑量其實就是零。他警告，這杯宛如「液體脂肪」的酒精會把三酸甘油脂塞進內臟，造成脂肪肝與腸漏症，進而引發身體慢性發炎與肥胖。看到醫界前輩被灌酒差點出人命的新聞，讓他心裡五味雜陳，曾有過類似經驗的他如今只要到聚餐時間，會直接拒絕。

蕭捷健指出，這種酒桌上的強迫文化，對台灣人的傷害性其實比西方人更大。許多人看到朋友一喝酒就臉紅，總愛起鬨稱讚這是「代謝好」，但這在醫學上其實是先天的基因缺陷。台灣有很大一部分的人體內缺乏「乙醛脫氫酶（ALDH2）」，導致身體無法順利代謝酒精中的毒性物質「乙醛」。

世界衛生組織已將乙醛列為與甲醛同等級的一級致癌物，舉例來說，一杯紅酒含有約10公克的酒精，在體內代謝後會產生高達1萬毫克的乙醛；對比之下，住在剛裝潢好的新家一整天，吸入的甲醛也才1.5毫克。對臉紅的人勸酒，形同叫他喝下高濃度的致癌物。

對於正在控制體重的人來說，酒精更是超強的絆腳石。研究已經證實，酒精的攝取量與內臟脂肪的累積呈現明確正相關，這些內臟脂肪會引發全身性發炎。此外，酒精進入腸道後還會破壞腸道屏障的完整性，引發腸漏症，導致腸道內的毒素（LPS）滲漏進血液，造成身體陷入慢性發炎。即便平常吃得少，體內引發的胰島素阻抗也會讓脂肪完全無法燃燒。

蕭捷健也分析，那些在飯局上逼大家乾杯的人，通常抱持著「大家一起墮落」的共犯心理，想藉此消除一個人的罪惡感；另一種則是職場的「服從性測試」，藉由犧牲下屬健康來滿足控制慾。因此他語重心長地提醒，怕破壞氣氛、怕拿不到訂單或怕不合群而勉強乾杯的人，真正看懂你專業的客戶不會因為不喝酒就翻臉，真正欣賞你的朋友也不會因此不與你來往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康