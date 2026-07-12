快訊

國際物理奧賽我國5生全摘金！國際排名並列第一

兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里溪堰塞湖蓄水超過8成 林保署示警最快15日滿庫溢流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

雖然颱風巴威已逐漸遠離，但花蓮山區集水區仍持續受到降雨影響。農業部林業及自然保育署今天指出，萬里溪堰塞湖蓄水量已達推估總庫容量的82.6%，依目前入流情況推估，最快可能於7月15日達到滿水位並開始溢流，若後續山區降雨增強，不排除時間再提前，目前仍維持紅色警戒。

林保署花蓮分署公布最新監測資料，截至今天上午10時，萬里溪堰塞湖水位為1080.78公尺，蓄水量約421.36萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的82.6%。

在今天中央災害應變中心會議中，林保署表示，受巴威颱風外圍環流影響，集水區昨天出現間歇性降雨，最大時雨量達5.3毫米，24小時累積雨量約39毫米。不過降雨強度已逐漸減弱，近12小時累積雨量僅約3.7毫米。

林保署指出，降雨期間湖區水位一度加快上升，昨天下午最高曾達每10分鐘上升約3公分，入流量最高增至每秒5.8立方公尺；隨著雨勢趨緩，目前水位上升速率已降至每10分鐘約1.5公分，入流量也回落至每秒2.8立方公尺。依現階段推估，每日入流量約24萬至25萬公噸，而湖區剩餘可容納水量約92.4萬公噸。

中央氣象署於會議中說明，未來幾天馬太鞍溪及萬里溪集水區預估降雨量約20毫米，但對流性降雨具有局部且不確定特性，部分區域仍可能出現較明顯降雨，提醒相關單位持續戒備。

花蓮分署表示，今天上午7時20分已完成最新無人機空拍作業，與昨天影像比對後發現，湖面水位雖因降雨略有上升，但堰塞湖壩體整體仍維持穩定，外觀未見顯著變化，也未發現異常狀況。

為掌握堰塞湖變化，林保署持續運用無人機監測壩體及湖區情形，並與台灣大學、成功大學、陽明交通大學及中央大學專家團隊即時分析資料。花蓮分署強調，將24小時監測水位與壩體狀況，待颱風影響完全解除後，再依蓄水量及整體監測結果，滾動檢討是否調整警戒等級。

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

林保署 巴威颱風 巴威

延伸閱讀

巴威颱風來襲 花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量近8成 今仍維持紅色警戒

萬里溪堰塞湖蓄水率超過8成 繼續維持紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量75%　維持紅色警戒

萬里溪堰塞湖水位近8成 維持紅色警戒

相關新聞

起床灌咖啡超傷胃？ 醫揭「晨間5習慣」助長壽：先喝這杯更促蠕動

許多上班族與外食族習慣在清晨來杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但醫師蕭偉成近日科普指出，建立良好的5大晨間習慣是維持健康與長壽的關鍵。他嚴正警告，起床後千萬不要立刻空腹喝咖啡，否則極易引發胃部嚴重不適，起床後應先飲用300至500毫升的溫開水，掌握好健康節奏，才能在不傷胃的前提下打點好身體。

芒果產季尾聲 台南國際芒果節玉井壓軸登場

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場，不少民眾趁著天氣轉穩走出戶外，前往玉井選購當季香甜芒果，市長黃偉哲也前往促銷，希望帶動此最後一波買氣。

男子颱風天衝高雄西子灣衝浪 南部未列警戒區僅能勸離不能開罰

巴威颱風襲台，高雄市昨日宣布停班停課，卻有民眾在西子灣衝浪，過程被民眾拍下後放上社群，引起網友熱議，海巡署南部分署今受訪表示，衝浪民眾由鼓山分局勸導上岸，因南部海域未列入颱風警戒區，高市府禁制令未生效，只能勸離，沒有開罰。

未來一周全台水氣多 氣象署：南部東南部不定時雨其他地區午後雷陣雨

巴威颱風遠離台灣，不過水氣仍偏多。中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周太平洋高壓還沒有完全伸展到台灣附近，水氣偏多，受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，西半部午後局部地區仍有較大雨勢。

中部四縣市赴韓推廣來台觀光 吸引韓國逾3萬人次關注

韓國旅客赴台旅遊市場持續成長，由台中、彰化、南投及苗栗四縣市共同組成的中台灣觀光推廣團，前天到韓國首爾弘大商圈舉辦為期兩天的觀光推廣活動，以「中台灣旅行 台灣旅行中」為主題，並以「今天城市、明天自然」為推廣主軸，透過B2B觀光推介會及B2C城市行銷活動雙軌並進，成功吸引韓國逾3萬人次關注。

萬里溪堰塞湖蓄水超過8成 林保署示警最快15日滿庫溢流

雖然颱風巴威已逐漸遠離，但花蓮山區集水區仍持續受到降雨影響。農業部林業及自然保育署今天指出，萬里溪堰塞湖蓄水量已達推估總庫容量的82.6%，依目前入流情況推估，最快可能於7月15日達到滿水位並開始溢流，若後續山區降雨增強，不排除時間再提前，目前仍維持紅色警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。