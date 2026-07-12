萬里溪堰塞湖蓄水超過8成 林保署示警最快15日滿庫溢流

雖然颱風巴威已逐漸遠離，但花蓮山區集水區仍持續受到降雨影響。農業部林業及自然保育署今天指出，萬里溪堰塞湖蓄水量已達推估總庫容量的82.6%，依目前入流情況推估，最快可能於7月15日達到滿水位並開始溢流，若後續山區降雨增強，不排除時間再提前，目前仍維持紅色警戒。

林保署花蓮分署公布最新監測資料，截至今天上午10時，萬里溪堰塞湖水位為1080.78公尺，蓄水量約421.36萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的82.6%。

在今天中央災害應變中心會議中，林保署表示，受巴威颱風外圍環流影響，集水區昨天出現間歇性降雨，最大時雨量達5.3毫米，24小時累積雨量約39毫米。不過降雨強度已逐漸減弱，近12小時累積雨量僅約3.7毫米。

林保署指出，降雨期間湖區水位一度加快上升，昨天下午最高曾達每10分鐘上升約3公分，入流量最高增至每秒5.8立方公尺；隨著雨勢趨緩，目前水位上升速率已降至每10分鐘約1.5公分，入流量也回落至每秒2.8立方公尺。依現階段推估，每日入流量約24萬至25萬公噸，而湖區剩餘可容納水量約92.4萬公噸。

中央氣象署於會議中說明，未來幾天馬太鞍溪及萬里溪集水區預估降雨量約20毫米，但對流性降雨具有局部且不確定特性，部分區域仍可能出現較明顯降雨，提醒相關單位持續戒備。

花蓮分署表示，今天上午7時20分已完成最新無人機空拍作業，與昨天影像比對後發現，湖面水位雖因降雨略有上升，但堰塞湖壩體整體仍維持穩定，外觀未見顯著變化，也未發現異常狀況。

為掌握堰塞湖變化，林保署持續運用無人機監測壩體及湖區情形，並與台灣大學、成功大學、陽明交通大學及中央大學專家團隊即時分析資料。花蓮分署強調，將24小時監測水位與壩體狀況，待颱風影響完全解除後，再依蓄水量及整體監測結果，滾動檢討是否調整警戒等級。

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達82%，研判最快15日恐達滿水位溢流，但若山區降雨增加仍可能提前，因此現階段維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供