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耳膜破了別輕忽 成大醫院導入耳內視鏡微創手術助找回清晰聽力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院耳鼻喉部醫師周炯彤說明，耳內視鏡鼓室成形術，可透過高解析影像設備協助醫師精準修補耳膜，降低患者術後不適。圖／成大醫院提供
成大醫院耳鼻喉部醫師周炯彤說明，耳內視鏡鼓室成形術，可透過高解析影像設備協助醫師精準修補耳膜，降低患者術後不適。圖／成大醫院提供

耳膜穿孔是耳鼻喉科常見疾病，主要因中耳炎反覆感染、外傷，或掏耳不慎造成，不過，部分患者不僅面臨聽力下降問題，還容易因洗頭、游泳或上呼吸道感染，引發耳漏、反覆發炎等困擾，影響生活品質。

成大醫院耳鼻喉部醫師周炯彤表示，近年來隨著微創醫療技術發展，耳內視鏡鼓室成形術（Endoscopic Tympanoplasty）逐漸成為耳膜修補的重要治療方式，可提供患者更安全、舒適且恢復快速的新選擇。

周炯彤說，傳統耳膜修補手術通常需在耳後進行較長切口，再進入中耳完成修補；相較之下，耳內視鏡鼓室成形術利用僅數毫米大小的高解析度內視鏡，經由外耳道直接進入中耳，完成耳膜修補，不僅可減少耳後傷口，也降低正常組織破壞，縮短手術時間，並減輕術後疼痛與傷口照護負擔。

她指出，耳內視鏡具備廣角及放大影像優勢，相較傳統顯微鏡手術，能更清楚觀察中耳內較隱蔽的位置，包括鼓室前方、鼓室竇等區域，協助醫師完整掌握病灶範圍，提高修補精準度與手術品質，且手術採微創方式進行，傷口較小、組織破壞較少，患者術後恢復也更為舒適。

周炯彤提到，耳內視鏡鼓室成形術具有良好的治療成效，透過經驗豐富的耳科醫療團隊執行，多數患者可順利完成耳膜修補，除改善聽力，也能降低反覆感染及耳漏發生機率，對長期受耳膜穿孔影響的患者而言，不僅有助恢復耳部功能，也能提升生活品質。

周炯彤也提醒，若長期出現耳漏、反覆中耳炎、聽力下降，或耳膜穿孔遲遲未癒合，應儘早接受耳鼻喉科專業評估，若延誤治療，恐導致慢性中耳炎、聽力持續惡化，甚至增加中耳病變風險。

成大醫院 中耳炎

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