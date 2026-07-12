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巴威颱風遠離！淡江大橋恢復通車 花蓮萬里溪橋仍封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋今早10時起恢復正常通車。圖／交通部公路局提供
淡江大橋今早10時起恢復正常通車。圖／交通部公路局提供

因應巴威颱風進行預警性封閉的淡江大橋，隨著巴威遠離，交通部公路今早辦理橋梁檢查及橋面清理後，已於早上10時恢復正常通車，目前花蓮萬里溪橋仍預警性封閉，竹縣峨眉鄉台3線南下暗窩路段坍方，北上仍可通行，而道路災組路段，預計自今天早上10時起陸續開放通行。

台61線淡江大橋已於今（12日）上午10時恢復正常通車。公路局北區養護工程分局表示，本次巴威颱風期間，淡江大橋依防災應變機制實施預警性封橋，並於颱風遠離後完成橋梁安全檢測及橋面巡檢作業。

本次恢復通車前，已完成橋梁結構、伸縮縫、支承、護欄及附屬設施等重點項目檢查，並完成橋面清理及交通設施復原工作，確認橋梁符合安全通行條件後，始恢復開放車輛通行。

北分局表示，淡江大橋自今年5月12日通車至今約2個月，即迎來首次颱風考驗。此次橋梁監測系統全程正常運作，橋梁結構及各項監測數據均符合設計預期，驗證耐風設計及防災應變機制發揮預期功能，也累積新橋營運管理的重要經驗。

道路通阻部分，公路局指出，截至今早8時止，預警性封閉路段有2處，包含花蓮縣鳳林鎮台9線227K+500~229K（萬里溪橋）、新北市淡水區台61線0K~1K（淡江大橋），但淡江大橋已於上午10時起恢復通車。

道路災情路段有1處，新竹縣峨眉鄉台3線南下83.2K（暗窩路段）坍方，占用南下車道，北上仍可通行。

道路災阻路段有2處，包含桃園市復興區台7線33K（榮華路段） 泥流及40K（高義路段）土石流，預計於今上午10時開放通行；桃園市復興區台7線49K+800（大曼路段）坍方，預計於今日下午5時開放通行。

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請民眾盡量避免外出，共同守護自身與他人的交通安全。

另也請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。

淡江大橋今早10時起恢復正常通車。圖／交通部公路局提供
淡江大橋今早10時起恢復正常通車。圖／交通部公路局提供

巴威颱風 淡江大橋 巴威

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