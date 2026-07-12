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苗栗縣5700張廢彈簧床不定時炸彈 縣府、公所經費7、3比例去化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大量堆置廢彈簧床衍生火災、環境衛生等風險，苗栗縣政府啟動廢彈簧床委託處理合辦計畫，盡速去化14鄉鎮堆置的5700床。聯合報系資料照
大量堆置廢彈簧床衍生火災、環境衛生等風險，苗栗縣政府啟動廢彈簧床委託處理合辦計畫，盡速去化14鄉鎮堆置的5700床。聯合報系資料照

苗栗縣14鄉鎮垃圾場堆置約5700床廢彈簧床，縣府跟進苗栗市公所處理模式，協調縣府分擔7成、公所3成經費，最近上網招標辦理集中機械化破碎去化，盡速拆解大量堆置廢床墊，所衍生火災、環境衛生等風險的不定時炸彈。

苗栗市西山垃圾場過去迭有火災，大量堆置廢彈簧床是原因之一，市公所專案委託廠商，今年4月15日至23日機械破碎約2400床去化，降低火災風險，縣長鍾東錦肯定成效，交辦環保局研議與公所合作機制，一舉解決廢彈簧床堆置問題。

縣府環保局協調鄉鎮市公所，盤點全縣去年收受廢彈簧床墊約9000床，目前除了苗栗市、頭份市、頭屋鄉、三灣鄉，其餘14鄉鎮垃圾場堆置約5700床，環保局啟動廢彈簧床委託處理合辦計畫，經費425萬餘元，經費分擔縣府7成、公所3成。

廢彈簧床委託處理合辦計畫第一次招標流標，第二次7月15日開標，如果順利決標，將分苗北、苗南及通苑地區集中破碎，每天處理量能約300床，其中，泡棉、布料、纖維、乳膠等可燃部分，由廠商送燒，彈簧廢鐵等回收，由環保局處理，希望盡速去化廢彈簧床。

環保局指出，廢彈簧床去化，多數公所運用清潔隊，或是易服勞動役人力逐一拆解，費力且耗時，以致一些地方都有廢彈簧床長期累積堆置，但因體積大、藏汙納垢，又衍生火災、環境衛生等風險問題，有如不定時炸彈，運用破碎機，可以快速有效率拆彈。

苗栗 苗栗縣 鍾東錦

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