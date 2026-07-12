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大雪山、八仙山、武陵森林遊樂區 福壽山和武陵農埸今天仍休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署轄區大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，今天持續休園公告。圖／取自林業及自然保育署台中分署粉專
林業及自然保育署台中分署轄區大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，今天持續休園公告。圖／取自林業及自然保育署台中分署粉專

林業及自然保育署台中分署公告指出，受巴威颱風影響，該分署所轄大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，因園區及聯外道路仍有落石、斷枝、落葉等災後狀況，為進行環境巡檢與整備，以提供安全舒適的遊憩環境，今天持續休園一天。

台中分分署所轄13條自然步道，仍為台中市政府公告警戒區域，請暫勿進入。將待天候穩定，並完成巡查確認後，再於山林悠遊網發布開放訊息。

台中分署提醒，雖然颱風已逐漸遠離，但受外圍環流影響，山區仍可能有局部大豪雨。雨後山區容易發生落石、坍方、倒木及路基流失等延遲性災害，規劃前往山區活動前，務必留意最新天氣、道路及園區資訊，審慎評估後再出發，把安全放在第一位。最新開園及步道開放資訊，可至「台灣山林悠遊網」查詢：https://recreation.forest.gov.tw

福壽山農場和武陵農場也都公告，巴威颱風帶來風雨持續，為確保人員安全，福壽山農場於風雨趨緩後，將投入人力復園作業。今天持續休園，農場做好開園前整備工作，待園區恢復安全完善環境後，另公告恢復營業時間。

大雪山 巴威颱風 武陵農場

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