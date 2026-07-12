起床灌咖啡超傷胃？ 醫揭「晨間5習慣」助長壽：先喝這杯更促蠕動

許多上班族與外食族習慣在清晨來杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但醫師蕭偉成近日科普指出，建立良好的5大晨間習慣是維持健康與長壽的關鍵。他嚴正警告，起床後千萬不要立刻空腹喝咖啡，否則極易引發胃部嚴重不適，起床後應先飲用300至500毫升的溫開水，掌握好健康節奏，才能在不傷胃的前提下打點好身體。

蕭偉成醫師在臉書解釋晨間飲水的重要性，他指出人體在經歷一整夜的睡眠後，普遍處於輕度缺水狀態，因此起床後的首要任務是補充約300至500毫升的水分。這杯開水具備極佳的健康特徵，能有效促進身體新陳代謝、體內循環及腸胃蠕動。

蕭偉成建議，在飲水後應間隔約20至30分鐘再開始喝咖啡，這能有效降低空腹喝咖啡對胃黏膜產生的刺激與不適感。他提醒，每個人體質與耐受度不同，咖啡仍應避免空腹大量飲用，才能保護自己的胃。

蕭偉成也提到，若民眾希望能實質提升運動表現，最佳的飲用時機是在運動前約30至60分鐘適量飲用咖啡。咖啡因是天然的補給物質，在運動前喝能有效提升專注力與警覺性，降低並延後疲勞感的發生；最厲害的是，它還能增加脂肪利用率以節省肝醣消耗，對於耐力及部分爆發力表現有所幫助。不過，若本身屬於容易胃部不適、胃食道逆流或心悸的敏感族群，則不需盲從順序，建議先運動再喝咖啡，或是搭配早餐後飲用。

蕭偉成最後整理出5個絕對不能省略的晨間健康習慣：