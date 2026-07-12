巴威颱風遠離台灣，中央氣象署8時30分解除海上颱風警報。農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，經綜合雨量監測及空拍巡查結果，確認馬太鞍溪上游未形成新的堰塞湖、河道保持暢通，下游水位也未出現異常下降情形，解除馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒。

花蓮分署指出，12日上午6時10分執行無人機巡查，未發現上游有新生堰塞湖或河道阻塞情形。依據中央氣象署最新氣象資料，以及馬太鞍溪集水區前72小時累積降雨量與未來24小時降雨預報綜合評估，累積雨量未達400毫米，因此依「馬太鞍溪堰塞湖警戒發布、避難、解除機制」解除黃色警戒。

這次解除警戒範圍包括光復鄉大平、大同、大安、大馬、大華、北富、東富等村，鳳林鎮長橋、山興、大榮、北林等里，以及萬榮鄉明利村及明利村馬太鞍部落；馬太鞍溪河川區域內的交通部公路局、經濟部水利署等施工單位及相關承包廠商，也同步解除警戒措施。

花蓮分署提醒，雖然警戒已經解除，但山區天候變化快速，各機關及施工單位仍應持續掌握降雨及溪流水位狀況，落實工區安全管理，並依現場天候及水文條件適時調整施工，以確保人員及工程安全。

馬太鞍溪上游原堰塞湖自去年9月23日溢流後，至今年7月4日監測結果顯示已無蓄水，河道恢復自然流路。不過殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道內仍堆積約2.4億立方公尺土石，未來若遇地震或豪雨，仍有形成新堰塞湖或大量土砂下移風險，目前持續推動坡地復育、攔砂設施、河道疏濬及堤防等減災工程，並維持全天候監測，降低災害發生機率。

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供