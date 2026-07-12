快訊

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

巴威颱風肆虐苗栗南庄山區慘 鹿場、鹿山、鹿湖部落交通中斷12人受困

神隱逾4個月！伊朗軍方突公開最高領袖穆吉塔巴最新照片 近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒 空拍確認未形成新堰塞湖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風遠離台灣，中央氣象署8時30分解除海上颱風警報。農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，經綜合雨量監測及空拍巡查結果，確認馬太鞍溪上游未形成新的堰塞湖、河道保持暢通，下游水位也未出現異常下降情形，解除馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒。

花蓮分署指出，12日上午6時10分執行無人機巡查，未發現上游有新生堰塞湖或河道阻塞情形。依據中央氣象署最新氣象資料，以及馬太鞍溪集水區前72小時累積降雨量與未來24小時降雨預報綜合評估，累積雨量未達400毫米，因此依「馬太鞍溪堰塞湖警戒發布、避難、解除機制」解除黃色警戒。

這次解除警戒範圍包括光復鄉大平、大同、大安、大馬、大華、北富、東富等村，鳳林鎮長橋、山興、大榮、北林等里，以及萬榮鄉明利村及明利村馬太鞍部落；馬太鞍溪河川區域內的交通部公路局、經濟部水利署等施工單位及相關承包廠商，也同步解除警戒措施。

花蓮分署提醒，雖然警戒已經解除，但山區天候變化快速，各機關及施工單位仍應持續掌握降雨及溪流水位狀況，落實工區安全管理，並依現場天候及水文條件適時調整施工，以確保人員及工程安全。

馬太鞍溪上游原堰塞湖自去年9月23日溢流後，至今年7月4日監測結果顯示已無蓄水，河道恢復自然流路。不過殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道內仍堆積約2.4億立方公尺土石，未來若遇地震或豪雨，仍有形成新堰塞湖或大量土砂下移風險，目前持續推動坡地復育、攔砂設施、河道疏濬及堤防等減災工程，並維持全天候監測，降低災害發生機率。

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒，空拍確認未形成新堰塞湖。圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪 巴威颱風

延伸閱讀

馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖同步黃色警戒 警戒若升級3鄉鎮將撤逾4千人

巴威颱風來襲 花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量近8成 今仍維持紅色警戒

萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒

相關新聞

大雪山、八仙山、武陵森林遊樂區 福壽山和武陵農埸今天仍休園

林業及自然保育署台中分署公告指出，受巴威颱風影響，該分署所轄大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，因園區及聯外道路仍有落石、斷枝、落葉等災後狀況，為進行環境巡檢與整備，以提供安全舒適的遊憩環境，今天持續休園一天。

馬太鞍溪堰塞湖解除黃色警戒 空拍確認未形成新堰塞湖

巴威颱風遠離台灣，中央氣象署8時30分解除海上颱風警報。農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，經綜合雨量監測及空拍巡查結果，確認馬太鞍溪上游未形成新的堰塞湖、河道保持暢通，下游水位也未出現異常下降情形，解除馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒。

強風豪雨11人受困新竹山區 橫山警不畏風雨冒險救援

巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中，情況危急，立刻啓動即刻救援任務，警方到場涉水協助受困人員離開坍方處，於下午3點撤至宇老派出所休息，受困民眾於今日早晨已自行離開。

塵封52年首曝光！行為藝術大師謝德慶油畫屏東縣立美術館展出

屏東縣立美術館正展出「大湧崁岸」典藏展，原向日本福岡亞洲美術館借展藝術家陳進作品，因借展期滿返回日本，延續「南國先鋒」展區主軸，向私人珍藏借展出生屏東、旅美行為藝術家謝德慶1971年油畫作品「無題」，塵封52年來首次展出，大眾重新認識這位國際級藝術家的創作脈絡。

各航空今航班正常 桃機估旅客量15.5萬人次、客貨運航班量756架次

巴威颱風遠離，中央氣象署今上午5時30分解除陸警、8時30分解除海警，各航空公司今航班正常營運，但昨日部分航班因颱風延至今日起降，桃園機場公司將加強旅客疏運整備，預估今天客貨運航班量756架次、旅客量15.5萬人。

北市上午10時起水門陸續開 除這2處維持封閉

巴威颱風逐漸遠離，台北市水利處表示，今天上午10時起，除新店溪3-2號（華翠）疏散門至淡水河6號（敦煌）維持封閉，其餘疏散門及越堤坡道陸續開啟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。