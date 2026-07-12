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強風豪雨11人受困新竹山區 橫山警不畏風雨冒險救援

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中。圖／警方提供
巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中。圖／警方提供

巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中，情況危急，立刻啓動即刻救援任務，警方到場涉水協助受困人員離開坍方處，於下午3點撤至宇老派出所休息，受困民眾於今日早晨已自行離開。

警方指出，獲報後由秀巒派出所所長高恩賜率警員游松柏、劉宥宣冒著風雨趕赴現場，發現受困的11人中包含多名台電工程人員，原欲前往山區進行電力搶修，卻因前方道路遭土石阻斷，車輛無法前進，欲後撤避難時，因道路已被泥水淹沒，不敢貿然後退，只得暫留於路中待援。

撤離過程中，員警冒險徒步涉水，成功將11名受困人員全數救出，並立即安置於宇老派出所，提供泡麵熱食及八寶粥、礦泉水並安撫情緒，同時通報尖石鄉公所災害應變中心派員處理後續事宜。受困民眾歷劫歸來均感慶幸，並感謝警方在關鍵時刻即時救援。

橫山分局呼籲，颱風期間，因山區豪大雨，山區道路極易發生落石及土石坍方，民眾非必要請避免前往山區；若發現道路坍方或受困情形，請立即撥打110報案，警方將全力協助。

撤離過程中，員警冒險徒步涉水，成功將11名受困人員全數救出，並立即安置於宇老派出所，提供泡麵熱食及八寶粥、礦泉水並安撫情緒。圖／警方提供
撤離過程中，員警冒險徒步涉水，成功將11名受困人員全數救出，並立即安置於宇老派出所，提供泡麵熱食及八寶粥、礦泉水並安撫情緒。圖／警方提供

巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中。圖／警方提供
巴威颱風昨天帶來強風豪雨，新竹縣橫山警分局下午2點獲報，竹60線15.9公里處出現土石坍方，導致11人因土石坍方受困路中。圖／警方提供

新竹 冒險 巴威颱風

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