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颱風巴威遠離 澎湖空中交通恢復海運仍停航

中央社／ 澎湖縣12日電

颱風巴威遠離，澎湖對外空中交通今天恢復，全力疏運滯留旅客返台，目前候補旅客逾100人，海運交通仍處停航。

澎湖航空站表示，隨著颱風遠離，國內各航線今天共提供有57航班4423座位數，其中台北及台中因颱風航機調度，一早取消有7個航班，預計上午10時30分後航班陸續恢復，同時調度大型客機支援疏運；至於高雄、台南、嘉義航線航機正常飛航，截至上午近9時許已候補有27名旅客返回高雄。

澎湖航空站入境大廳聯合候補櫃台區，目前出現登記候補人潮，有逾100人登記，其中以台北及台中有70、60餘人最多，澎湖縣政府陸務科長周振祥因事赴台北前往候補，也到聯合候補櫃台了解候補疏運情形。

澎湖縣政府旅遊處統計，因颱風巴威過境，滯留在澎湖遊旅客3500人，除在颱風來臨前部份提前返台外，連同今天訂位旅客，可望在空中交通恢復後順利疏運。

台灣港務公司馬公管理處表示，高雄、布袋與馬公間海上交通，今天仍都處於停航。

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