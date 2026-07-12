快訊

國際物理奧賽我國5生全摘金！國際排名並列第一

兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威減弱為輕颱 苗栗新竹累積雨量都破700毫米

中央社／ 台北12日電

颱風巴威減弱為輕度颱風並遠離，氣象署解除颱風警報。根據氣象署統計，累積雨量方面，截至12日上午8時，苗栗新竹都超過700毫米，台中也破600毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風巴威今天上午8時中心位置在北緯29.8度、東經119.7 度，即在馬祖北方約410公里處，以每小時21轉13公里速度，向西北轉北進行。

氣象署表示，巴威已減弱為輕度颱風且暴風圈縮小，目前中心在馬祖北方，向西北轉北移動，對台灣北部海面威脅已解除，因此在上午8時30分解除海上颱風警報。

中央氣象署科長林伯東在今天上午記者會中表示，巴威已減弱為輕度颱風，逐漸遠離台灣，對台灣威脅降低，因此在今天上午8時30分解除颱風警報。

林伯東指出，巴威在7月2日發展為輕度颱風，3日時由於環境條件佳，在一天內就增強為中度颱風及強烈颱風，7月6日巴威通過關島附近時，強度達到巔峰，近中心風速達每秒60公尺。

林伯東表示，巴威在7月8日暴風圈擴大，7級暴風半徑高達380公里，是近年來較少見的暴風圈寬廣的颱風，7月9日時氣象署針對巴威發布海上颱風警報，且發布巨浪告警；7月10日巴威減弱為中度颱風，維持強烈颱風天數高達6天，氣象署清晨發布陸警，昨天下午巴威通過北海岸附近，離台灣最近時只有210公里左右。

回顧對台灣影響，林伯東說，風勢部分各沿海地區有出現9-10級強陣風，其中屏東及蘭嶼有觀測到14級強陣風，彭佳嶼也有12級強陣風。

雨量部分，林伯東說，西半部及各地山區雨量是較為明顯區域，尤其北部山區，根據觀測，苗栗累積雨量達到770.5毫米，新竹也有743毫米，台中則是有608毫米。

未來一週天氣部分，林伯東表示，南部仍有降雨情形，其他地區則轉變為午後雷陣雨天氣型態，尤其明後兩天午後雷陣雨雨勢會較為明顯，北部及其他山區有局部大雨；15日至18日將轉為西南風，南部斷斷續續會有降雨，其餘仍是午後雷陣雨。

溫度方面，林伯東說，巴威遠離後天氣恢復穩定，未來一週都是較悶熱情形，中午高溫可達到攝氏33度到35度，局部地區有機會達到36度高溫。

苗栗 巴威 新竹 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風維持強颱長達6天 上午8:30解除警報南部3縣市大雨特報

颱風巴威持續減弱縮小 台灣本島脫離暴風圈

颱風巴威傍晚前影響最劇 解除海陸警最快12日清晨

巴威減弱最快凌晨解除海陸警 氣象署：13日起慎防年度天文大潮

相關新聞

起床灌咖啡超傷胃？ 醫揭「晨間5習慣」助長壽：先喝這杯更促蠕動

許多上班族與外食族習慣在清晨來杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但醫師蕭偉成近日科普指出，建立良好的5大晨間習慣是維持健康與長壽的關鍵。他嚴正警告，起床後千萬不要立刻空腹喝咖啡，否則極易引發胃部嚴重不適，起床後應先飲用300至500毫升的溫開水，掌握好健康節奏，才能在不傷胃的前提下打點好身體。

芒果產季尾聲 台南國際芒果節玉井壓軸登場

芒果產季尾聲，台南國際芒果節玉井場「玉井好芒」今壓軸登場，不少民眾趁著天氣轉穩走出戶外，前往玉井選購當季香甜芒果，市長黃偉哲也前往促銷，希望帶動此最後一波買氣。

男子颱風天衝高雄西子灣衝浪 南部未列警戒區僅能勸離不能開罰

巴威颱風襲台，高雄市昨日宣布停班停課，卻有民眾在西子灣衝浪，過程被民眾拍下後放上社群，引起網友熱議，海巡署南部分署今受訪表示，衝浪民眾由鼓山分局勸導上岸，因南部海域未列入颱風警戒區，高市府禁制令未生效，只能勸離，沒有開罰。

未來一周全台水氣多 氣象署：南部東南部不定時雨其他地區午後雷陣雨

巴威颱風遠離台灣，不過水氣仍偏多。中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周太平洋高壓還沒有完全伸展到台灣附近，水氣偏多，受西南至南風影響，南部及東南部仍有不定時降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，西半部午後局部地區仍有較大雨勢。

中部四縣市赴韓推廣來台觀光 吸引韓國逾3萬人次關注

韓國旅客赴台旅遊市場持續成長，由台中、彰化、南投及苗栗四縣市共同組成的中台灣觀光推廣團，前天到韓國首爾弘大商圈舉辦為期兩天的觀光推廣活動，以「中台灣旅行 台灣旅行中」為主題，並以「今天城市、明天自然」為推廣主軸，透過B2B觀光推介會及B2C城市行銷活動雙軌並進，成功吸引韓國逾3萬人次關注。

萬里溪堰塞湖蓄水超過8成 林保署示警最快15日滿庫溢流

雖然颱風巴威已逐漸遠離，但花蓮山區集水區仍持續受到降雨影響。農業部林業及自然保育署今天指出，萬里溪堰塞湖蓄水量已達推估總庫容量的82.6%，依目前入流情況推估，最快可能於7月15日達到滿水位並開始溢流，若後續山區降雨增強，不排除時間再提前，目前仍維持紅色警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。